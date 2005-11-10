Calcio italiano e Serie A in crisi? A guardare i marcatori di Champions non si direbbe

Si parla tanto di calcio italiano in crisi. A ragione, per certi versi. L'Italia che non va al Mondiale per tre edizioni consecutive, i talenti che non ci sono più e la Serie A che ha perso terreno sugli altri campionati… tutto vero e tutto giusto. Ma il Como ed i suoi alfieri stasera hanno voluto raccontare una storia diversa.

Douvikas per ora senza rivali

Fra i protagonisti del clamoroso successo per 9-1 sul campo del Lens c'è senza dubbio Tasos Douvikas, autore di una tripletta che resterà per forza di cose nella storia. Tre gol che fiondano il centravanti greco in vetta alla classifica marcatori di Champions League, terreno di gioco solitamente di proprietà dei vari Haaland, Kane e Mbappe. Che effettivamente ci sono lassù, nelle posizioni di vertice. Ma tutti sotto il bomber del Como.

L'Italia e la Serie A con i soliti big di sempre

Douvikas, a segno in tutte le 4 sfide Champions, è arrivato a quota 6 gol. Uno in più di Nicolò Tresoldi e Erling Haaland, fermi a 5. Due in più di Donyell Malen, il Pallone d'Oro Harry Kane e Kylian Mbappe. Prime sei posizioni che fanno sorridere. Perché se appunto Haaland, Tresoldi e Kane sono habitué di certi luoghi, è impossibile non notare l'accostamento con la Serie A e l'Italia. Tresoldi, che tutti speriamo possa scegliere l'azzurro. Malen, dominatore della nostra Serie A da un anno a questa parte. E Douvikas, meraviglioso riferimento offensivo di un Como che sta stupendo l'Europa. Non così male, in fondo...