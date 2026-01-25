Juventus, Di Gregorio: "Grazie a Spalletti ci siamo messi sul percorso giusto"

Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, prima del match contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Siamo consapevoli che ci aspetta una partita complicata, ma l’atteggiamento resta lo stesso. Scendiamo in campo per provare a vincere ogni gara e anche oggi sarà così.

Qui abbiamo già battuto la Roma e affrontato avversari di alto livello. Il percorso intrapreso è quello giusto, grazie al lavoro dell’allenatore. Stavolta dobbiamo dimostrare qualcosa prima di tutto a noi stessi e poi ai nostri tifosi".