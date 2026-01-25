Live TMW Parma, Cuesta: "Prestazione sottotono. Ora serve andare avanti"

16:53 – Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalantanel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

17:20 - Comincia la conferenza di Carlos Cuesta

Dispiaciuto per la prestazione dei suoi o dell'arbitro?

"Oggi è stata una prestazione al di sotto delle aspettative. Noi dobbiamo migliorare partita dopo partita per difendere bene e dall'altra anche essere cinici. Sicuramente quando avevamo un buon momento della partita non siamo riusciti a concretizzare: ho un gruppo che s'impegna tanto e che si riscatterà a partire da domenica prossima".

Che gara si aspetta con la Juve e cosa è mancato per il goal?

"Non ci penso per ora, ma la prepareremo al meglio. Abbiamo avuto le occasioni nel secondo tempo, ma abbiamo perso dei palloni che hanno portato poi al contropiede loro. La poca compattezza nel primo tempo ci ha penalizzati e hanno sfruttato la loro qualità. Tenteremo di migliorare".

Perché Delprato ha giocato a sinistra?

"Ho deciso così vista la preparazione della gara".

Quanto rammarico con quell'occasione con Pellegrino?

"Adesso quello che conta è migliorare. Martedì vedrò una squadra diversa e pronta rispetto ad oggi nonostante l'impegno. Si può sempre migliorare in tutto".

Che consapevolezze ha il Parma?

"Noi dobbiamo cercare di essere compatti in entrambe le fasi: solo così potremmo fare risultato".

Cosa ha imparato oggi il Parma?

"Sono convinto che la squadra avrà una reazione giusta dopo questa partita. Ogni gara è una grande occasione ovviamente per crescere".

L'Atalanta è diversa rispetto a quando l'aveva incontrata con l'Arsenal?

"C'è sempre un filo conduttore con quella di Gasperini. L'Atalanta rimane una squadra forte".

17:26 - Termina la conferenza stampa di Cuesta