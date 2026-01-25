Serie B, 21ª giornata: dopo i primi 45', il SudTirol può sorridere. Doppio vantaggio sul Padova
Nella serata di venerdì, si è alzato il sipario sulla 21ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi come di consueto nella giornata odierna, con gli ultimi due confronti rimasti.
Confronti che hanno visto un inizio tardivo rispetto alla consueta ora di inizio, le opre 15:00, perché la gara tra SudTirol e Padova è stata posticipata - a livello di orario - per ben due volte, e ha preso il via un'ora e mezza dopo il previsto; concluso quindi da pochissimo il primo tempo del match, che vede la formazione di casa avanti di 2 reti a 0. Alle ore 17.15, poi, è iniziata anche la sfida del 'Ceravolo' tra Catanzaro e Sampdoria, ultima in programma per questa domenica cadetta.
Di seguito, il punto sul turno:
SERIE B, 21ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Sudtirol – Padova 2-0
28' Merkaj, 38' Pecorino
Catanzaro - Sampdoria 0-0
Già giocate
Cesena – Bari 1-2
51' Rao (B), 60' Ciervo (C), 76' Moncini (B)
Frosinone – Reggiana 1-0
58' Kvernadze
Juve Stabia – Virtus Entella 1-0
13' Candellone
Mantova – Venezia 2-5
25' e 74' Adorante (V), 33' Yeboah (V), 40' Marras (M), 59' Doumbia (V), 81' Mensah (M), 90'+3 [aut.] Chrysopoulos (M)
Monza – Pescara 3-0
34' e 49' Hernani, 78' Azzi
Modena – Palermo 0-0
Spezia – Avellino 1-0
26' Artistico
Questa, invece, la classifica sinora maturata:
Frosinone 45
Venezia 44
Monza 41
Palermo 38
Cesena 34
Modena 33
Juve Stabia 33
Catanzaro 31*
Carrarese 29*
Empoli 27*
Padova 25*
Avellino 25*
Sudtirol 22*
Reggiana 20
Spezia 20
Virtus Entella 20
Bari 20
Mantova 19
Sampdoria 18*
Pescara 14
*una gara in meno