Serie B, 21ª giornata: dopo i primi 45', il SudTirol può sorridere. Doppio vantaggio sul Padova

Nella serata di venerdì, si è alzato il sipario sulla 21ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi come di consueto nella giornata odierna, con gli ultimi due confronti rimasti.

Confronti che hanno visto un inizio tardivo rispetto alla consueta ora di inizio, le opre 15:00, perché la gara tra SudTirol e Padova è stata posticipata - a livello di orario - per ben due volte, e ha preso il via un'ora e mezza dopo il previsto; concluso quindi da pochissimo il primo tempo del match, che vede la formazione di casa avanti di 2 reti a 0. Alle ore 17.15, poi, è iniziata anche la sfida del 'Ceravolo' tra Catanzaro e Sampdoria, ultima in programma per questa domenica cadetta.

Di seguito, il punto sul turno:

SERIE B, 21ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Sudtirol – Padova 2-0

28' Merkaj, 38' Pecorino

Catanzaro - Sampdoria 0-0

Già giocate

Cesena – Bari 1-2

51' Rao (B), 60' Ciervo (C), 76' Moncini (B)

Frosinone – Reggiana 1-0

58' Kvernadze

Juve Stabia – Virtus Entella 1-0

13' Candellone

Mantova – Venezia 2-5

25' e 74' Adorante (V), 33' Yeboah (V), 40' Marras (M), 59' Doumbia (V), 81' Mensah (M), 90'+3 [aut.] Chrysopoulos (M)

Monza – Pescara 3-0

34' e 49' Hernani, 78' Azzi

Modena – Palermo 0-0

Spezia – Avellino 1-0

26' Artistico

Questa, invece, la classifica sinora maturata:

Frosinone 45

Venezia 44

Monza 41

Palermo 38

Cesena 34

Modena 33

Juve Stabia 33

Catanzaro 31*

Carrarese 29*

Empoli 27*

Padova 25*

Avellino 25*

Sudtirol 22*

Reggiana 20

Spezia 20

Virtus Entella 20

Bari 20

Mantova 19

Sampdoria 18*

Pescara 14

*una gara in meno