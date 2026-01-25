Live TMW Atalanta, Palladino: "Partita vinta da squadra. Contento della reazione"

16:53 – Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Parma nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

17:34 - Comincia la conferenza stampa

Cosa è cambiato rispetto alla gara contro il Bilbao?

"Oggi è stata una grande prova di maturità. Mercoledì è stata una brutta batosta, ma la squadra mi è piaciuta per come ha reagito contro una squadra difficile da affrontare. Siamo stati dentro la partita dove abbiamo ragionato da squadra. Siamo cresciuti".

Quanto ha aiutato il secondo goal?

"Avevo chiesto due cose alla squadra: metterci lo spirito e l'atteggiamento, poi la concretezza. Non dobbiamo lasciare le partite in bilico, a fine primo tempo mi sono arrabbiato perché ho notato leggerezza. Nella ripresa mi è piaciuto lo spirito della squadra e chi è subentrato ha giocato con la mentalità giusta".

Cosa le è piaciuto della squadra oggi?

"Ho visto una squadra concreta e soprattutto matura. Siamo arrivati bene e bisogna recuperare le energie per la gara di Champions dove possiamo fare qualcosa di importante".

TMW - Quanto è importante un giocatore come De Roon?

"Lui è un giocatore che segue il calcio e sa di calcio: sono convinto che farà anche l'allenatore. E' una garanzia per noi oltre che ad essere un grande capitano".

Ha l'imbarazzo della scelta in attacco: quali sono i pro e contro?

"Io lascio molta libertà ai miei attaccanti indipendentemente dai titolari o meno. Stiamo migliorando sul fronte goal, ma possiamo ancora crescere. Sono convinto che siamo una squadra forte e tutti possono dare il loro contributo".