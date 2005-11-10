La Juventus continua a lavorare per rinforzare il centrocampo in vista del mercato di gennaio. Tra i profili che restano sotto osservazione c'è Pierre-Emile Hojbjerg, capitano del Marsiglia e della Danimarca, già accostato ai bianconeri nelle precedenti sessioni di mercato. Questa volta, però, l'ipotesi di un addio al club francese potrebbe diventare concreta. Sulla strada della Juve c'è comunque una concorrente importante: la Fiorentina, che segue il danese da tempo e non ha intenzione di abbandonare la pista.

Il Marsiglia potrebbe infatti valutare una cessione invernale per esigenze di bilancio. A favorire l'operazione potrebbe essere anche la situazione di Frank Anguissa, centrocampista del Napoli che i francesi considerano un possibile rinforzo per sostituire Hojbjerg. La Juventus ha raccolto informazioni anche sul camerunese, ma il suo obiettivo sarebbe quello di tornare proprio a Marsiglia all'inizio del 2027.

Hojbjerg, la Fiorentina non molla la presa

I bianconeri hanno seguito più volte dal vivo il centrocampista danese, anche prima dell'infortunio rimediato a ottobre con la propria nazionale. Un problema ormai superato, come confermato dal recente ritorno in campo.

La concorrenza viola, però, è concreta. Fabio Paratici, oggi direttore sportivo della Fiorentina e già al Tottenham durante l'esperienza inglese del danese, conosce bene il giocatore e dalla scorsa estate sta cercando di convincerlo a trasferirsi a Firenze. A gennaio potrebbe quindi andare in scena un vero e proprio testa a testa tra le due società, entrambe interessate a un centrocampista di esperienza e personalità.