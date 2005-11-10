L'Inter guarda oltre il presente e prova ad anticipare le rivali su uno dei difensori più interessanti della sua generazione. A Londra, nell'affollata retroguardia dell'Arsenal,c'è un giocatore molto interessante che rischia di trovare meno spazio del previsto: Cristhian Mosquera. Arrivato dai Valencia nell'estate del 2025 dopo essersi imposto come uno dei giovani centrali più affidabili della Liga, il classe 2004 è finito ai margini delle rotazioni dei Gunners non per mancanza di qualità, ma per una concorrenza ai massimi livelli. Una situazione che potrebbe diventare un'opportunità per i nerazzurri.

Dal Valencia all'Arsenal: un talento cresciuto in fretta

Mosquera è entrato nel settore giovanile del Valencia a 12 anni e ha completato tutta la trafila fino all'esordio in prima squadra a soli 17 anni, in Coppa del Re contro l'Atletico Baleares nel gennaio 2022. Pochi giorni dopo è arrivato anche il debutto in Liga, da titolare al Mestalla contro il Siviglia. Dalla stagione 2023/24 è stato promosso stabilmente in prima squadra, diventando rapidamente un punto fermo della difesa: nell'ultima annata in Spagna ha giocato 37 partite da titolare su 38 in campionato, rimanendo in campo per quasi tutti i minuti disponibili.

Difensore centrale moderno, Mosquera abbina qualità tecniche e grande struttura fisica. Alto 191 centimetri, possiede velocità, forza e potenza che gli permettono di difendere in campo aperto e sostenere una linea difensiva alta. In fase di costruzione è uno dei suoi punti di forza: ha buona capacità di lettura, tranquillità nella gestione del pallone e un'ampia gamma di passaggi per superare la prima pressione avversaria.

Chiuso con i Gunners, l'Inter osserva: può diventare un leader

Il trasferimento all'Arsenal aveva rappresentato il salto definitivo della carriera, ma la prima stagione inglese non è stata semplice dal punto di vista del minutaggio: trenta presenze, solo 14 da titolare. La situazione non è migliorata in questi mesi: dopo essere partito titolare nelle prime sfide di Premier League e nel Community Shield vinto contro il Manchester City, Mosquera è stato frenato anche da un infortunio che lo ha tenuto fuori circa un mese e mezzo. Al rientro ha trovato spazio in Champions League contro lo Slavia Praga e in FA Cup nella sorprendente eliminazione contro il Fleetwood, ma complessivamente ha raccolto soltanto 378 minuti.

Davanti a lui nelle gerarchie ci sono William Saliba e Gabriel, oltre al nuovo arrivato Ezri Konsa, pagato 55 milioni di euro. Una situazione che potrebbe aprire scenari interessanti per l'Inter, alla ricerca non di un semplice rincalzo ma di un difensore da mettere al centro del progetto. Nonostante la giovane età, infatti, Mosquera ha già collezionato oltre 100 presenze tra Liga e Premier League e 11 apparizioni in Champions League. Ha vestito tutte le maglie delle selezioni giovanili della Spagna fino all'Under 21 ed è stato anche protagonista della spedizione olimpica vincente a Parigi 2024. Un profilo pronto per il grande salto, un investimento per il presente e soprattutto per il futuro.