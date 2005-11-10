Audero eroe della finale, l'Indonesia si aggiudica la prima edizione della Asean Cup

L'Indonesia si è aggiudicata la prima edizione della ASEAN Cup, il nuovo torneo FIFA disputatosi durante la sosta e dedicato alle Nazionali del Sud-est asiatico. La competizione è stata divisa in due fasce: nel blocco principale si sono sfidate Indonesia, Thailandia, Vietnam, Filippine, Malaysia, Singapore, Bangladesh e Pakistan, mentre la ASEAN Challenge Cup (organizzata da Hong Kong) ha visto protagoniste Hong Kong, Myanmar, Cambogia, Laos, Brunei e Timor-Leste.

Fattore Audero

Dopo la fase a gironi sono state l'Indonesia (dopo il contestatissimo esito della sfida con il Bangladesh, conclusa 9-2 con cinque reti di Mitchell Baker) e la Thailandia a guadagnarsi l’accesso a una finale spettacolare e ricca di colpi di scena, determinata poi dai guanti di Emil Audero. La partita si è infatti accesa nel finale: all'81' la Thailandia è rimasta in dieci uomini per il doppio giallo rimediato da Mickelson. La selezione guidata da John Herdman ha sfruttato la superiorità numerica portandosi in vantaggio all'84' con James, ma i thailandesi hanno trovato l'immediato pareggio all'87' con Iklas. Nel corso dei supplementari, al 111', la Thailandia ha addirittura completato il sorpasso con Peeradol, prima del definitivo 2-2 firmato da Baggott. Decisivi, dal dischetto, gli errori thailandesi di Sarach (palo) e di Nattapong, la cui conclusione è stata neutralizzata da un intervento in allungo di Emil Audero. Il portiere, cresciuto nel settore giovanile della Juventus e visto in Italia tra le altre con le maglie di Venezia, Sampdoria, Inter e reduce dall'esperienza alla Cremonese, milita oggi in prestito nel Rayo Vallecano. Pur senza Idzes (il difensore del Sassuolo è alle prese con un infortunio), i biancorossi hanno potuto disporre di alcuni giocatori di caratura internazionale come Kevin Diks (ex Fiorentina, oggi al Borussia Mönchengladbach), Calvin Verdonk del Lille e il già citato Dean James dei Go Ahead Eagles. Per l’Indonesia si tratta del primo trofeo vinto nella propria storia.