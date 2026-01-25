Autogol di Otoa: il Bologna allunga al "Ferraris". Genoa sotto 2-0 ad inizio ripresa
Il Bologna allunga il passo al "Ferraris". Una bella manovra avvolgente della squadra di Vincenzo Italiano ha portato Rowe a sganciarsi sulla destra. Il suo cross teso verso il centro dell'area viene intercettato da Sebastian Otoa che deposita il pallone alle spalle del proprio portiere Bijlow.
