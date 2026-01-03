Avversari per 90 minuti, amici per sempre: Gilardino ritrova il "suo" Genoa e il "Ferraris"

Le emozioni non mancheranno. Alberto Gilardino torna a Genova e lo fa da ex. Il tecnico del Pisa guiderà la sua squadra al "Ferraris" di Marassi in uno scontro diretto delicatissimo contro il Genoa. Una sfida non adatta ai deboli di cuore in primis per la classifica, con i rossoblù che sono poco fuori la zona calda della classifica e i nerazzurri toscani invece che occupano la penultima piazza sopra solo alla Fiorentina e vogliosi di provare ad invertire la rotta e risalire la china.

In campo davanti al suo popolo

Non sarà una partita come le altre per l'ex bomber e campione del mondo del 2006 che per la prima volta torna da ex in quello che è stato il suo stadio. Davanti a quello che è stato il suo "popolo", come lo chiamava lui (citazione dal prof. Franco Scoglio). Nel 2022 il suo passaggio dalla Primavera del Grifone alla prima squadra al posto dell'esonerato Blessin, la promozione al primo colpo e l'anno successo è arrivato il record di punti per una neopromossa nei cinque top campionato. Un turbine di emozioni lo pervaderanno al momento dell'ingresso in campo ma quando il direttore di gara darà il fischio d'avvio l'obiettivo resta uno: i tre punti.

Ieri foto all'arrivo

E già nella serata di ieri, quando il pullman ha raggiunto il capoluogo ligure, c'erano alcuni tifosi rossoblù ad attenderlo davanti all'albergo. Foto, abbracci e sorrisi. Poi avversari per 90 minuti. Poi nuovamente amici. Per sempre.