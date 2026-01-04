Un pari che fa più contento il Pisa: al "Ferraris" finisce 1-1, Genoa raggiunto e fischiato

Un pareggio che serve a poco al Genoa ma che dà fiducia al Pisa. La sfida del "Ferraris" si è chiusa sul punteggio di 1-1 al termine di un match che ha offerto poche occasioni specialmente nella ripresa con il pubblico di casa che ha fischiato i rossoblù. Non a caso le reti sono arrivate nel primo tempo quando il Grifone ha sbloccato la gara con Colombo, con un bel tiro da fuori area e gli ospiti hanno trovato il pareggio con Leris dopo un'incertezza di Leali in seguito ad uno scontro con Vasquez.

Non è soddisfatto Daniele De Rossi della prestazione della sua squadra. Il tecnico rossoblù ha così commentato in sala stampa: "Le sconfitte lasciano sempre qualcosa di negativo nella testa ma si riparte. In questi giorni abbiamo lavorato bene, seriamente. Oggi non eravamo partiti male, il vantaggio ci ha impaurito. Abbiamo smesso di giocare e iniziato a giocare una partita che il Pisa sa giocare meglio di noi, ovvero con le palle lungh".

Più sereno invece Alberto Gilardino che ha analizzato: "Siamo stati equilibrati: venire qui contro questa squadra e in questo stadio non ti rende semplice recuperare una partita, sono stati bravi ad andare a recuperare la gara. Potevamo e dovevamo fare meglio. Però la squadra ha lottato e tenuto il campo, quindi ci sono anche cose positive. Il gol subito è evitabile, queste situazioni sono migliorabili. Dobbiamo continuare a lavorare".