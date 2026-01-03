Tragedia Crans-Montana, identificate le prime quattro vittime italiane: il cordoglio del Genoa per Galeppini

Non ci sono più speranze per Emanuele Galeppini. Il giovane è una delle prime quattro vittime italiane (tutte tra i 16 e i 17 anni) della tragedia avvenuta a Crans-Montana la notte di Capodanno. La sua scomparsa era stata annunciata dalla Federgolf con un comunicato stampa di cordoglio, a cui però aveva risposto la famiglia: “Aspettiamo il DNA”.

La scomparsa di Galeppini è stata però confermata, dopo l’identificazione, insieme a quelle di Giovanni Tamburi e Achille Barosi, dall’ambasciatore italiano in Svizzera, mentre il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha confermato quella della milanese Chiara Costanzo.

A esprimere cordoglio per la scomparsa di Galeppini, nato a Genova ma residente a Dubai, è stato anche il Genoa, con un comunicato stampa in cui “si unisce al dolore della famiglia Galeppini per la tragica scomparsa di Emanuele, giovane sportivo genovese e appassionato tifoso rossoblù. Il Club esprime vicinanza e le più sentite condoglianze a tutte le famiglie delle vittime e dei feriti coinvolti nella strage di Crans-Montana”.