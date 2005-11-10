Sozza torna dove tutto è cominciato: Juve-Napoli fu il suo primo big match. Senza due rigori

Simone Sozza torna dirigere a Juventus-Napoli, quasi cinque anni dopo quella che fu una tappa decisiva della sua carriera arbitrale. Era il 6 gennaio 2022 quando l'allora giovane direttore di gara della sezione di Seregno venne scelto per una delle partite più delicate del campionato. Per Sozza fu, di fatto, il primo vero big match in Serie A. La partita terminò 1-1, con il vantaggio iniziale di Mertens e il pareggio di Chiesa, e la sua direzione venne complessivamente giudicata positiva. Non mancarono, però, due episodi molto discussi nelle rispettive aree di rigore.

E i due rigori?

Il primo caso riguardò un possibile fallo di mani di Mertens su una conclusione di Cuadrado. Il pallone colpì il braccio del belga nell'area del Napoli e Sozza lasciò proseguire. Anche il VAR (Irrati) non intervenne. La posizione del braccio alimentò parecchie discussioni nel post partita e diverse moviole considerarono che sarebbe stato possibile, se non proprio direttamente corretto, assegnare calcio di rigore per la Juventus. Poco dopo arrivò un episodio anche nell'area opposta: De Ligt intervenne su Di Lorenzo, con il Napoli che reclamò il penalty. Anche in quel caso Sozza fece proseguire e dalla sala VAR non arrivò alcuna correzione. Quantomeno, scontentò entrambe.

A distanza di quasi cinque anni, Sozza non è più l'arbitro emergente mandato alla prova in una gara di cartello, ma uno dei direttori di gara sui quali Daniele Orsato - come anche il suo predecessore Gianluca Rocchi - continua a puntare per le partite di massimo livello.