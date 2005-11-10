Balbo: "Udinese forte e con un buon allenatore, la classifica attuale è inspiegabile"

Abel Balbo, ex attaccante di Roma e Udinese, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport a poche ore dalla sfida tra le sue ex squadre al BluEnergy Stadium. "Ero un ragaz­zino, in Friuli mi hanno accolto come un figlio. Poi in gial­lo­rosso mi sono con­sa­crato", ha ricordato l'argentino. Per chi tiferà? "È come dire se vuoi più bene a un figlio o all’altro".

Il pensiero di Balbo su Udinese-Roma

Sul suo arrivo in Italia, Balbo ha poi raccontato: "È la mia gara del cuore, sì. In Friuli sono diven­tato uomo, mi hanno accolto come un figlio. Sono arri­vato a Udine gra­zie a un guizzo di Marino, che venne a vedermi in segreto in Argen­tina".

Infine, una battuta sul match odierno: "Partita molto fisica, decisa dai det­ta­gli. La Roma gioca per lo scu­detto e dovrà dare con­ti­nuità agli ottimi risul­tati, l’Udi­nese deve uscire dalle sab­bie mobili. Ser­virà per­so­na­lità. I bian­co­neri sono forti e hanno un buon alle­na­tore: una clas­si­fica così è inspie­ga­bile".