Balbo: "Udinese forte e con un buon allenatore, la classifica attuale è inspiegabile"
Giacomo Iacobellis
Abel Balbo, ex attaccante di Roma e Udinese, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport a poche ore dalla sfida tra le sue ex squadre al BluEnergy Stadium. "Ero un ragazzino, in Friuli mi hanno accolto come un figlio. Poi in giallorosso mi sono consacrato", ha ricordato l'argentino. Per chi tiferà? "È come dire se vuoi più bene a un figlio o all’altro".
Il pensiero di Balbo su Udinese-Roma
Sul suo arrivo in Italia, Balbo ha poi raccontato: "È la mia gara del cuore, sì. In Friuli sono diventato uomo, mi hanno accolto come un figlio. Sono arrivato a Udine grazie a un guizzo di Marino, che venne a vedermi in segreto in Argentina".
Infine, una battuta sul match odierno: "Partita molto fisica, decisa dai dettagli. La Roma gioca per lo scudetto e dovrà dare continuità agli ottimi risultati, l’Udinese deve uscire dalle sabbie mobili. Servirà personalità. I bianconeri sono forti e hanno un buon allenatore: una classifica così è inspiegabile".