Napoli, Allegri: "Lobotka out sei settimane. Nella sfortuna siamo stati fortunati"

Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Juventus, ha parlato anche di Stanislav Lobotka, ultimo, in ordine di tempo, infortunato nella rosa azzurra: "Abbiamo perso Lobotka che è un giocatore importante, nella sfortuna siamo stati fortunati perché in 6 settimane dovrebbe rientrare, per fortuna il piede non era poggiato altrimenti era un disastro. Poi dopo la sosta recupereremo Spinazzola, Neres, Favasuli, forse Alisson è ancora più indietro. Lì ci può giocare De Bruyne, Gilmour è un sostituto naturale, ma ci saranno partite in cui giocheremo con due mediani e quindi toglieremo chi gioca in mezzo. Vedremo, ora pensiamo a domani contro una squadra forte".

È un momento particolare per la Juve, è l'insidia più grande?

"Sono d'accordo, ho sentito a livello mediatico che danno la Juve per morta, ma la Juventus difficilmente muore, è una squadra forte, ha un allenatore bravo, in questi momenti si compattano e perciò per noi sarà molto difficile, servirà una grande prestazione tecnica, fisica ed un pizzico di buona sorte".

Ora anche in Italia si segna tantissimo, sono rari gli 0-0 o le vittorie con poco scarto.

"Ci sono tante componenti, ci sono più minuti di gioco effettivo, nel momento di maggior stanchezza o difendi col pallone o senza palla. L'altra cosa è che siamo all'inizio, i punti contano ma... sono curioso di vedere a marzo quando i punti serviranno per entrare in Champions o non retrocedere, lì anche a livello psicologico cambierà tutto, poi certo, ci sarà una differenza anche nel modo di giocare e nelle caratteristiche dei giocatori, ma credo che i numeri ritroveranno il loro equilibrio".