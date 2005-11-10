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Baldissoni: "L'obiettivo del Monza è tenere Varela. Napoli? È tutto molto prematuro"

Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 20:22Serie A
10.11.2026 20:22Serie A
Fonti preferite
L'amministratore delegato dei brianzoli prende posizione anche su possibili ricorsi sull'elezione di Malagò: "Si finge sia una cosa non interessi".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mauro Baldissoni, amministratore delegato del Monza, ha parlato di Gustavo Varela ai microfoni di Sky Sport: "È troppo facile menzionare un solo giocatore e prendersi i meriti adesso, siamo stati bravi a identificarlo, ma è stato bravo lui a dimostrare il suo valore. Sappiamo che ogni volta che si fa uno step c'è bisogno di tempo per adattarsi, c'è da fare uno sforzo. Lui lo ha fatto egregiamente, speriamo che non si fermi e che continui, ha ricevuto tantissime attenzioni, suggerirei di togliergliele... Lui ora è sereno, tranquillo, sa che non ha fatto nulla, ma ha mostrato presupposti che fanno presagire a una grande carriera. Non so quanto riusciremo ad averlo con noi".

Resterà al Monza? Si è parlato di Napoli.
"L'obiettivo è tenerlo con noi, il mercato è molto dinamico. Sappiamo che è ambito da club che hanno obiettivi più alti di quelli del Monza, contiamo di averlo con noi per tutta la stagione. Più di lui, direi che comunque tutti stanno dimostrando di essere all'altezza della richiesta e della competitività della Serie A, moltissimi sono alla prima esperienza, tutti stanno dimostrando potenzialità enormi, speriamo le facciano vedere in fretta, abbiamo bisogno di punti (ride, ndr)".

Venderlo a qualcuno tenendolo fino a giugno può essere un'idea?
"Nonostante si debba lavorare per tempo, siamo a metà novembre, non abbiamo affrontato questi discorsi con nessuno, leggiamo che c'è interesse, alcune sollecitazioni le ha avute il giocatore tramite il suo agente e qualcosa abbiamo ricevuto anche noi, ma siamo molto lontani dal parlare di trattative, è tutto molto prematuro".

Che atmosfera si è respirata oggi al Social Football Summit in un momento in cui si parla anche di ricorsi in merito alla futura elezione del presidente della FIGC?
"L'avrei evitata volentieri questa domanda, devo essere accorto su come rispondo. È un argomento che meriterebbe molta considerazione, invece è la seconda volta che non se ne parla nemmeno in una riunione della Lega Serie A. Si finge sia un tema che non interesse, mi dispiace la deriva che stiamo prendendo. Usciamo dopo un'elezione Federale con risultati evidenti, ha vinto un candidato proposto e sostenuto dalla Lega Serie A, è stato ribadito anche in un comunicato e adesso non tutti ritengono che sia ancora così. Al di là di qualche adesione, non se ne parla. Dover finire a discutere di ricorsi in tribunale ancora prima dell'elezione è una scelta sbagliata, ci sarebbe l'obbligo di confrontarsi, la Serie A rivendica di essere il motore del sistema... Mi sarebbe piaciuto discuterne".

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