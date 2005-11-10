McTominay: "Al Mondiale ho subito uno 'shock al cuore'. Perché proprio a me?"

Intervenuto direttamente dal ritiro della Scozia, Scott McTominay, centrocampista che veste anche la maglia del Napoli, è tornato a parlare dei problemi cardiaci che lo hanno portato a sottoporsi a un intervento di ablazione: "Il Mondiale è stato duro. Proprio alla fine, mi sono ritrovato a subire uno ‘shock al cuore’. Mancavano due giorni alla partita contro Haiti e io mi ero preparato al meglio. Ero in una condizione fisica eccellente, poi succede una cosa del genere e ti chiedi: ‘Ma perché proprio a me?’".

Un periodo difficile

McTominay ha svelato come ha affrontato la vicenda: "Bisogna andare avanti. Nel calcio capita anche questo e a volte le cose non vanno come vorresti, ma devi comunque continuare a dare il massimo. Non voglio che suoni come una scusa, ma ripensandoci capisco che fa parte del percorso. Finita la competizione iridata ho passato almeno due o tre settimane profondamente deluso, mentalmente non ero del tutto presente, avevo bisogno di tempo per ritrovare la calma e staccare un po'. Ritrovarsi in ospedale due giorni prima della prima partita del Mondiale, in procinto di essere sottoposto a un'anestesia, non è proprio l'ideale. Quando capitano certe cose, le accetti per quello che sono. Non ci puoi fare nulla. Comunque ho riflettuto su quanto accaduto e la delusione è stata enorme, a essere onesto, probabilmente è stato il momento più deludente di tutta la mia carriera".

McTominay rassicura tutti

Il centrocampista ex Manchester United ridimensiona le preoccupazioni dei tifosi: "Ovviamente per le tv e i giornali la situazione sembrava molto peggiore di quanto non fosse. Amici e familiari mi contattavano dopo aver letto le notizie sui giornali, ma quella che ho affrontato a Manchester è stata un'operazione molto semplice. È andata molto bene. Ora sto bene. Mi sento molto meglio, molto meglio di prima. Ora sono felice di essere tornato a giocare, il calcio è la cosa più importante nella mia vita e lo sarà sempre: voglio tornare, dimostrare ancora una volta il mio valore e assicurarmi di poter raggiungere un livello superiore. L'importante è tornare più forte di prima. Non importa quanto giochi bene una partita, ciò che conta è sempre la partita successiva, recuperare le energie, curare l'alimentazione, il sonno e spingersi oltre i propri limiti".