Flachi: "Amarezza nel vedere la Samp in questa situazione. D'Angelo? È l'uomo giusto"

“La Sampdoria è una squadra amata anche fuori da Genova e dispiace vederla attraversare una crisi che dura ormai da tanti anni. È una situazione che lascia amarezza a tutti gli appassionati di calcio”.

A parlare così è un ex giocatore simbolo dei blucerchiati come Francesco Flachi (110 gol in 280 presenze) in un’intervista a DerbyDerbyDerby.it in cui analizza il momento della squadra ligure: “Le responsabilità vanno suddivise fra tutti, dopo tre-quattro anni di difficoltà credo sia necessario rivedere alcune situazioni e capire se ci siano persone realmente competenti o altri interessi in ballo. Gli investimenti sono positivi, ma bisogna anche saper spendere bene questi soldi”.

Flachi sull’impatto di D’Angelo

L’ex numero 10 parla poi dell’arrivo di Luca D’Angelo al posto di Bernardo Corradi che sembra essere riuscito a far svoltare la squadra che in quattro gare ha conquistato sette punti: “Penso che possa essere la persona giusta, è un allenatore esperto e che conosce la Serie B. La Sampdoria al momento sembra più compatta e ha imboccato la via giusta, ma bisogna procedere con cautela. - prosegue Flachi – In passato dopo due o tre risultati positivi poi arrivarono nuove sconfitte. Va dato tempo al tecnico per puntare a risultati importanti, la Sampdoria non merita di occupare una posizione così bassa in classifica”.