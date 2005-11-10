Modena, Galloppa: "Non abbiamo l'assillo della A, ma il sogno c'è. Belotti? Un esempio"

“Sono molto contento perché penso di essere arrivato nel posto migliore per un allenatore che viene dal settore giovanile. A Modena c’è tutto per lavorare bene e sono veramente contento di quello che abbiamo creato nello spogliatoio e in società”. Il tecnico Daniele Galloppa parla così a Sportitalia dell’ottimo avvio di stagione del club emiliano che è secondo alle spalle del Palermo: “Il Modena è un gruppo costruito con intelligenza, con giocatori d’esperienza, scommesse ed altri affermati che abbiamo preso all’ultimo (Belotti NdR). Ho sempre detto che al completo questa squadra può giocarsela con tutte. Il dispiacere è aver perso dei giocatori importanti nell’ultimo periodo, però credo che siamo una squadra forte, che può dire la sua”.

Sulll’importanza di Belotti

Galloppa si sofferma poi su Andrea Belotti che sta vivendo una seconda giovinezza a Modena dove è il cannoniere dalla squadra con sette reti pur essendo arrivato a campionato iniziato: “È un esempio, giocatori di questo livello alzano il livello degli altri per mentalità, professionalità, voglia di allenarsi sempre bene e di essere determinanti. È un ragazzo che ha sempre la parola giusta per i compagni e questo è di grande aiuto anche per me. - prosegue il tecnico come riporta Parlandodisport.it - Ci sono passato anch’io in una fase così della carriera, quindi con Andrea parlo spesso e mi sta dando una mano anche in questo, al di là di quello che fa in campo, che è sotto gli occhi di tutti. È un ragazzo che se lo merita”.

Sulle offerte estive e il sogno Serie A

Galloppa fa poi un passo indietro e tornato sulle voci di mercato che lo hanno visto coinvolto in passato: “Con la Sampdoria non c’è mai stato nulla, ma ho avuto altre tre chiamate, ma non ho voluto approfondire perché volevo finire la stagione con la Fiorentina. La chiamata del Modena è arrivata subito dopo la vittoria del campionato e due giorni dopo sono venuto qui a parlare con loro. Forse anche per rispetto del lavoro che stavo facendo, mi hanno chiamato dopo. - prosegue il tecnico guardando poi avanti - Serie A? Non sono scaramantico e non devo fare neanche proclami, sono realista. In questo campionato possiamo vincere o perdere contro tutte e lo stesso vale per le altre squadre e questo ti permette di tenerti vivo ogni settimana. Noi non abbiamo l’assillo di salire, ma il sogno c’è perché questa società se lo merita, siamo però consapevoli del fatto che ci sono 3-4 squadre ,molto attrezzate”.