Acerbi in estate è stato proposto alla Fiorentina. Oggi Paratici direbbe ancora di no?

Tra quei giocatori che ancora cercano squadra e sono rimasti senza contratto dallo scorso 30 giugno, si ritrova il nome di Francesco Acerbi. Veterano della difesa, a 38 anni sente di poter essere ancora utile a qualche causa in giro per il mondo del calcio, dopo aver già comunque scritto pagine importanti nella sua carriera, le ultime soprattutto con le maglie di Lazio e poi Inter.

Proposto alla Fiorentina, no di Paratici

C'è un retroscena risalente alla scorsa estate di calciomercato, che vede Acerbi proposto alla Fiorentina dal suo entourage. La sessione di trasferimenti doveva ancora entrare nel vivo, ma al Viola Park sembravano avere le idee chiare, tanto che hanno declinato gentilmente la proposta. La domanda che sorge spontanea, vedendo le difficoltà arretrate di questa Fiorentina, è: Paratici ha fatto bene? Ma soprattutto, ancora oggi replicherebbe quel rifiuto?

Le parole del suo agente a metà ottobre

Tra l'altro sul presente di Acerbi avevamo intervistato a metà ottobre l'agente, Federico Pastorello, che ci aveva detto: "È vero che ha 38 anni, ma ha fisico e determinazione, per non parlare di esperienza e carisma: sono convinto che farebbe comodo a tutte le squadre in Italia, da protagonista o da comprimario. Un po’ di dispiacere c’è, poi anche lui ha le sue pretese, non economiche, ma di continuità. A quest’età è difficile aspettare, ma ha tanta voglia e penso aspetteremo ancora un po’ che arrivi la chiamata giusta. Il suo obiettivo, anche per questioni di età, è rimanere in Italia. Ma in questo momento stiamo aprendo anche ad altre opportunità, proprio perché lui ha troppa voglia di giocare".