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Niente da fare per la Juve Stabia: ricorso respinto. Restano i due punti di penalizzazione

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 19:34Serie B
10.11.2026 19:34Serie B
Fonti preferite
Il club era stato sanzionato per non aver prodotto la documentazione necessaria in relazione alla cessione del 100% del club avvenuta nell'aprile scorso
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di CeC-comunication

Niente da fare per la Juve Stabia. Il club campano ha visto respingere il ricorso contro i due punti di penalizzazione (sui quattro totali) inflitti lo scorso settembre. Lo comunica la FIGC pubblicando la nota della Corte Federale d'Appello.

Il comunicato della Corte Federale d'Appello sulla Juve Stabia

La Corte Federale d’Appello ha respinto il reclamo della SS Juve Stabia (Serie B) avverso l’incongruità della sanzione dei 2 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva. Il club campano era stato sanzionato lo scorso 24 settembre dal Tribunale Federale Nazionale per non aver prodotto, in relazione alla cessione perfezionatasi il 17 aprile scorso, alla neocostituita Stabia Capital Srl, del 100% del capitale della società sportiva, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, unitamente alla copia dell’atto dal quale è conseguita l’acquisizione del 17 aprile 2026.

La classifica di Serie B non cambia

Non cambia dunque la classifica del campionato di Serie B con le Vespe che restano dunque a quota 12 punti, appena sopra la zona retrocessione. Di seguito la classifica completa:

Palermo 27
Modena 23
Ascoli 20
Mantova 19
Hellas Verona 16
Avellino 16
Benevento 16
Pisa 16
Cremonese 15
SudTirol 15
Padova 15
Cesena 15
Juve Stabia 12°
Sampdoria 11
Arezzo 11
Virtus Entella 10
Carrarese 10
Vicenza 9
Empoli 9
Sampdoria 8
Catanzaro 6

° penalizzazione di quattro punti dalla Giustizia Sportiva

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