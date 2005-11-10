Niente da fare per la Juve Stabia: ricorso respinto. Restano i due punti di penalizzazione

Niente da fare per la Juve Stabia. Il club campano ha visto respingere il ricorso contro i due punti di penalizzazione (sui quattro totali) inflitti lo scorso settembre. Lo comunica la FIGC pubblicando la nota della Corte Federale d'Appello.

Il comunicato della Corte Federale d'Appello sulla Juve Stabia

La Corte Federale d’Appello ha respinto il reclamo della SS Juve Stabia (Serie B) avverso l’incongruità della sanzione dei 2 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva. Il club campano era stato sanzionato lo scorso 24 settembre dal Tribunale Federale Nazionale per non aver prodotto, in relazione alla cessione perfezionatasi il 17 aprile scorso, alla neocostituita Stabia Capital Srl, del 100% del capitale della società sportiva, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, unitamente alla copia dell’atto dal quale è conseguita l’acquisizione del 17 aprile 2026.

La classifica di Serie B non cambia

Non cambia dunque la classifica del campionato di Serie B con le Vespe che restano dunque a quota 12 punti, appena sopra la zona retrocessione. Di seguito la classifica completa:

Palermo 27

Modena 23

Ascoli 20

Mantova 19

Hellas Verona 16

Avellino 16

Benevento 16

Pisa 16

Cremonese 15

SudTirol 15

Padova 15

Cesena 15

Juve Stabia 12°

Sampdoria 11

Arezzo 11

Virtus Entella 10

Carrarese 10

Vicenza 9

Empoli 9

Sampdoria 8

Catanzaro 6

° penalizzazione di quattro punti dalla Giustizia Sportiva