Argentina, Scaloni al bivio: Nico Paz e Lautaro candidati forti per la 10 di Messi

La maglia numero 10 della Nazionale argentina attende il suo nuovo proprietario. Secondo quanto riferito da ESPN, lo staff tecnico guidato da Lionel Scaloni starebbe prendendo in considerazione due candidati per indossare il sacro numero che è stato storicamente portato da Lionel Messi e in precedenza da Diego Maradona. Chi? Nico Paz e Lautaro Martinez.

Perché loro?

Si tratta di due calciatori con un presente di rilievo in Europa e che fanno parte della nuova generazione di punti di riferimento della selezione. Da un lato compare Nico Paz, una delle grandi rivelazioni per la Nazionale argentina negli ultimi anni. Il centrocampista del Como è diventato una delle alternative offensive più interessanti della squadra nazionale grazie al suo talento, alla sua creatività e alla capacità di creare gioco. Dall'altro c'è Lautaro Martinez, capitano dell'Inter e uno dei principali punti di riferimento del ciclo Scaloni, con una carriera consolidata nell'Albiceleste, che indossa inoltre il 10 nei nerazzurri.

Il peso della storia

La decisione non sarà semplice, tenendo conto del peso storico e simbolico che rappresenta la maglia utilizzata da Messi per tanti anni. Lo staff tecnico di Scaloni comincia già a progettare il futuro e a valutare chi potrebbe assumersi la responsabilità di indossare il numero più importante della selezione. Sicuramente Lautaro, dalla sua, vanta l'esperienza di anni alle spalle con l'Argentina e 42 gol in 87 apparizioni, al contrario del figlio d'arte di Pablo con 4 centri in 14 apparizioni.