O Cancelo o niente: l'Inter ha deciso, a gennaio non arriverà un altro laterale destro

C'è poco attorno a cui girare intorno: Joao Cancelo avrebbe rappresentato una grande opportunità per l'Inter di coprire nel migliore dei modi la fascia destra che l'infortunio di Dumfries lascerà sguarnita. Ma il terzino portoghese non ha mai dato modo di illudere il club nerazzurro, specificando fin dalle prime battute che, qualora si fosse presentato a bussare alla porta il Barcellona, sarebbe corso tra le braccia del presidente Laporta. Per tornare nel mondo blaugrana.

Ma ieri sera il club catalano ha fatto al sua mossa, trovando un'intesa con l'Al Hilal - che detiene il cartellino - per la cessione in prestito di Cancelo: secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la fumata bianca è attesa già in queste ore. In linea col desiderio del giocatore di 31 anni. E adesso l'Inter cosa farà?

Il mercato di gennaio non offrirebbe profili o colpi utili di tale portata, per questa ragione la posizione del club nerazzurro è chiara: non si troverà un profilo sostitutivo. Lo garantisce il quotidiano romano, che spiega il motivo: una mera aggiunta numerica e non qualitativa non darebbe nulla di più alla rosa di Chivu. E a meno di colpi di scena non è previsto nemmeno un innesto estivo anticipato a gennaio. In questo senso Marco Palestra (in prestito al Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta), grande indiziato per raccogliere il testimone di Dumfries sul binario destro.