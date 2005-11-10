L'Inter a poco più di un mese dall'inizio del mercato di gennaio torna a pensare all'acquisto di un difensore... per l'estate. Nel mirino dei nerazzurri c'è una vecchia conoscenza della dirigenza di Viale della Liberazione, ovvero Cristhian Mosquera. Il centrale piaceva già qualche anno fa, ora però veste la maglia dell'Arsenal, ha un contratto fino al 2030 e vale non meno di 30 milioni di euro. Ancora è presto, ma Baccin un tentativo con i Gunners lo farà.

Buone notizie dall'infermeria

Un libro non va mai giudicato dalla copertina e questo è un suggerimento che ci sentiamo di dare anche a tutti i tifosi dell'Inter, che sui social e in rete erano preoccupati alla vigilia della sosta per le nazionali dopo gli infortuni di Bonny e Thuram, con Lautaro Martinez e Luis Henrique che erano ancora ai box. Con il passare dei giorni sono arrivati gli stop anche di Stankovic, Akanji e Zielinski, ma adesso a 4 giorni dal match contro l'Atalanta, Chivu può sorridere.

Se è vero che il centrocampista serbo e l'attaccante ivoriano ne avranno ancora per un po', il tecnico rumeno ha riabbracciato la ThuLa, che ieri si è allenata regolarmente in gruppo. Il difensore svizzero inoltre non preoccupa, mentre il polacco ha smaltito qualsiasi problema e giocato 81 minuti con la sua Nazionale. Nel momento più delicato della stagione, l'Inter ritrova i suoi leader.