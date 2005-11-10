Lautaro Martinez ha lavorato di nuovo con il gruppo. L'Inter è pronta a riabbracciare il suo giocatore simbolo, il più rappresentativo, quello che più di ogni altro è capace di guidare e trascinare i suoi anche a livello caratteriale. Chivu non vuole rischiare di perderlo per una ricaduta e ne gestirà il minutaggio come meglio crede, ma il fatto che non sia andato in Nazionale può aiutarlo a programmare meglio il rientro.

Il Toro è già carico

Lautaro Martinez nel frattempo ha postato anche alcune immagini della seduta odierna, accompagnate da un breve commento che lascia intendere solo in parte il suo stato d'animo: "Felice di essere tornato ad allenarmi insieme ai miei compagni. ‍️". La voglia che ha, sottolineata pure dallo stesso Zanetti, è davvero tanta, ma ora deve frenarsi per non esagerare.