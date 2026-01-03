Baroni: "Penso al Torino ogni secondo, abbiamo ampi margini di miglioramento"

"Ogni secondo penso al Toro. Credo nel miglioramento e nel lavoro, il nostro impegno tra staff, società e squadra è dedicato a questo. Sono convinto che abbiamo ampi margini di miglioramento". Si è espresso così Marco Baroni, in vista del match che vedrà i granata impegnati domani a Verona contro l'Hellas di Zanetti. Una partita decisamente importante, con i granata in cerca di riscatto dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari arrivata con una prestazione ben al di sotto delle aspettative.

Il miglioramento di cui parla Baroni passa anche dal mercato: "Non ho necessità di rassicurazioni, si lavora insieme. Siamo al Filadelfia dal mattino alla sera, con il direttore c'è un confronto costante. Lo ripeto: il mercato è una finestra molto lunga e rischia di portare via energie, non lo voglio fare io e non lo accetto nemmeno dai calciatori".

Tra i nomi caldi in casa granata per questa sessione invernale c'è quello di Casadei: "Non c'è nessun problema con lui, c'è un confronto costante. Ha avuto un momento di appannamento che in un giovane ci sta, sta giocando da un anno. E poi c'è Vlasic che ha trovato una collocazione importante. Stiamo lavorando da interno di sinistra, Casadei conosce il percorso e lavora per tornare in campo. E' pronto".