A pochi giorni dal ritorno della Liga, l'atmosfera è particolarmente elettrica in casa Barcellona, costretto a fare i conti con due dossier spinosi ereditati da questa sosta per le nazionali. Mentre le condizioni fisiche di Frenkie de Jong destano forte preoccupazione in Catalogna, a far storcere il naso all'ambiente blaugrana è soprattutto la gestione del caso Raphinha.

Espulso nella sconfitta contro il Giappone e quindi squalificato per la seconda amichevole contro Singapore, l'esterno brasiliano è stato comunque trattenuto dal ritiro della Seleção anziché rientrare in anticipo in Spagna per recuperare energie. Una situazione decisamente fastidiosa per il tecnico Hansi Flick, che avrebbe voluto riavere subito a disposizione uno dei suoi uomini chiave in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Interpellato sull'accaduto ai microfoni di Catalunya Ràdio, il direttore sportivo del Barcellona Deco ha però cercato di gettare acqua sul fuoco, ridimensionando qualsiasi frizione con i vertici verdeoro: "Abbiamo parlato con la Federazione brasiliana, ho un ottimo rapporto con il loro direttore sportivo e ne abbiamo discusso. La dinamica non è cambiata molto: sarebbe dovuto rientrare domani o poco prima, e lì c'era una celebrazione in programma. Ha comunque continuato ad allenarsi regolarmente, senza alcun problema".