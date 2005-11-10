Italia, i problemi non sono risolti. Serie A, il mercato si avvicina

Nel corso del TMW News di oggi spazio a tutte le considerazioni sul pesante ko della nostra Nazionale contro il Belgio. Un risultato che oltre a non qualificarci per i quarti della Nations League spegne un po' gli entusiasmi. La vittoria con la Francia aveva fatto forse pensare che tutti i problemi fossero stati di colpo risolti e invece la strada è ancora lunga. Ne parliamo con Enrico Nicolini in collegamento. Con l'ex calciatore di Napoli e Bologna ci soffermiamo anche sul campionato che riprenderà nel corso del fine settimana.

Il Milan e gli obiettivi

Durante il programma è intervenuto anche Pietro Carmignani che ha lavorato a lungo al Milan pure come vice allenatore con Arrigo Sacchi. e con lui si è analizzato il rendimento dei rossoneri. "Vedere il Milan giocare sembra di essere sempre sull'ottovolante, vince 3-0 con l'Atalanta e poi rischia di farsi riprendere per fare un esempio. Non ha ancora continuità, per entrare in Champions serve questo. Per ora fa cose buone e poi si perde".

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