Italia, Mancini: "C'è bisogno ancora di un po' di tempo per essere competitivi al massimo"

Roberto Mancini, ct dell'Italia, è intervenuto ai microfoni di Vivo Azzurro TV alla vigilia della sfida contro il Belgio: "Domani vorrei vedere la partita contro la Francia a San Siro, quella in Turchia, quella di Parigi… Un po' di tutto questo. I ragazzi stanno recuperando, la gara è stata faticosa".

Che partita si aspetta?

"Il Belgio non è molto lontano dalla Francia, ha giocatori forti, veloci, giocano bene, sono tecnici e non a caso sono stati in testa al ranking per anni. Non sarà così semplice, servirà essere concentrati dal primo al novantacinquesimo e giocare molto bene".

Tanti miglioramenti in questa Italia. È contento?

"Mi fa piacere che la squadra sia migliorata, ma c'è ancora da migliorare e da lavorare, c'è bisogno ancora di un po' di tempo per essere competitivi al massimo".