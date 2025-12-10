Belotti, Immobile, Bremer ma anche Larrondo: acquisti top e flop di Petrachi al Torino

Urbano Cairo ha deciso di riavvolgere il nastro all'indietro e affidarsi di nuovo a Gianluca Petrachi come Direttore sportivo, un uomo che a molti sostenitori del Torino riporterà alla mente quegli anni in cui la realtà granata cercava di consolidarsi di nuovo nelle posizioni che aprono le porte all'Europa, pur con relativo successo.

Del decennio trascorso da Petrachi a Torino come dirigente, si ricorda più di un acquisto fatto bene, più di un calciatore acquistato e diventato grande con indosso la maglia del Toro. Basti pensare per esempio a quanto è stato capace di fare nella piazza granata Ciro Immobile, magari in coppia con quell'Alessio Cerci che rimane uno degli acquisti di Petrachi da tenere come fiore all'occhiello della sua avventura. Assieme per esempio ai vari Matteo Darmian, Danilo D'Ambrosio e un nome che si staglia più in alto.

Quello di Andrea Belotti, un vero e proprio simbolo in carne ed ossa del Torino di Cairo e Petrachi. Acquistato nel 2015 dal Palermo per 8,5 milioni di euro, avrebbe potuto garantire un ricchissimo incasso, nel caso in cui i granata avessero ceduto alle varie sirene che si sono accumulate negli anni (qualcuno ha detto Milan?). E ancora, tra i migliori acquisti possono inserirsi anche Kamil Glik, Emiliano Moretti (adesso dirigente) e Bruno Peres, ma anche Sirigu, Vanja Milinkovic-Savic e Bremer.

C'è anche qualche acquisto meno azzeccato, nel Torino di Petrachi. Qualcuno ricorda Pasquato nei granata, per esempio? O ancora di Marko Bakic, e di Marcelo Larrondo? Può rientrare in questa categoria, probabilmente, anche il portiere Joe Hart. L'ultimo flop, appena prima di andarsene, è stato Soriano.