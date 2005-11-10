Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Da Cunha, il Como è arrivato fino alla Francia: Zidane punta ancora su di lui. E il suo valore cresce

TMW
Ivan Cardia
autore
Ivan Cardia
Oggi alle 12:30Serie A
12.11.2026 12:30Serie A
Fonti preferite
Da protagonista della promozione del Como a titolare nella Francia. Da Cunha continua a crescere: è costato 400mila euro, oggi vale almeno 30 milioni
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Quando il Como lo acquistò dal Nizza, nel gennaio 2023, giocava ancora in Serie B. Meno di quattro anni dopo, Lucas Da Cunha è il capitano di una squadra che partecipa - sfornando record di gol - alla Champions League e uno dei centrocampisti scelti da Zinedine Zidane per la nuova Francia. Stasera, a San Siro, dovrebbe essere nuovamente titolare contro l'Italia, esattamente come accaduto nell'1-1 dello scorso 2 ottobre oltralpe. Un percorso che dice tanto di lui, ma pure della capacità del Como di valorizzare anche calciatori arrivati senza grandi investimenti. Da Cunha, classe 2001, era costato circa 400mila euro. Oggi è un nazionale francese, ha un contratto fino al 2031 e rappresenta uno degli elementi più importanti della formazione allenata da Cesc Fabregas.

Da 400mila euro a una valutazione di 30 milioni

I numeri, come sempre, tracciano la via. Nella scorsa stagione, conclusa dal Como con la storica qualificazione in Champions League, Da Cunha aveva segnato sei gol e fornito quattro assist in 34 presenze in campionato. A luglio è arrivato il prolungamento fino al 2031, accompagnato dalle parole di Fabregas, che ha ricordato di averlo conosciuto prima come compagno di squadra e poi come allenatore. Nel frattempo, la sua valutazione è cresciuta: secondo Transfermarkt, il cartellino del francese vale circa 30 milioni di euro. Una cifra molto lontana dall'investimento iniziale, destinata a diventare un riferimento anche per eventuali interessamenti di mercato, e probabilmente anche bassa rispetto al reale valore di mercato.

La considerazione di Zidane è un altro fattore. Da Cunha era stato inserito già nella prima lista del nuovo commissario tecnico francese, a settembre, e ha poi conquistato spazio in una Nazionale che può contare su centrocampisti di valore assoluto a livello mondiale. Contro l'Italia dovrebbe agire ancora davanti alla difesa, con Cherki e Rabiot ai suoi lati, anche approfittando dell'indisponibilità di Tchouaméni. Per il Como, che lo ha accompagnato dalla Serie B alla Champions, è anche la conferma della validità di un investimento minimo e decisamente riuscito.

Articoli correlati

Immagine news 1
Como, Da Cunha non fa drammi: "Perso ma non è niente di grave. Andiamo avanti"
Immagine news 2
Francia, Zidane esalta Da Cunha: "È tutto ciò che amo in un giocatore. Che intelligenza!"
Immagine news 3
Mancava solo il capitano alla festa del Como: il gol suggella un inizio da sogno per Da Cunha

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
13:08 Serie A
Sassuolo, Palmieri: "Siamo la peggior difesa d'Europa, dovevamo cambiare. D'Aversa ci aiuterà"
Immagine news 2
13:05 Serie A
Carrick esonerato, Allegri sponsorizza Esposito, Premier su Cisse: le top news delle 13
Immagine news 3
13:00 Serie ATMW
TMWCamarda sulla strada di Pio Esposito: la Serie B con D'Angelo per il salto di qualità
Immagine news 4
12:52 Serie A
Udinese, Zaniolo subito al lavoro dopo il rientro da Coverciano: Zanetti ringrazia
Immagine news 5
12:50 Serie ALive TMW
Live TMWSassuolo, D'Aversa: "Orgoglioso di essere qui. Questa squadra ha ottimi valori"
Immagine news 6
12:45 Serie AEsclusiva TMW
Esclusiva TMWDalmat avvisa l'Italia: "Francia favorita. M. Thuram qui è poco amato, Rabiot il top"
Immagine news 7
12:42 Serie AEsclusiva TMW
Esclusiva TMWCastagnini: "Il Frosinone a gennaio non cede nessuno. Kvernadze? Metteremo le cose a posto"
Immagine news 8
12:37 Serie A
Bologna irritato per le dichiarazioni di Heggem: possibile che il club lo multi
Immagine editoriale di Lorenzo Di Benedetto
Il Milan e Tresoldi: ha senso spendere 50 milioni per l'alternativa dell'acquisto più costoso della storia del club? Anche la Juve a caccia del bomber: di quattro centravanti in rosa non se ne fa uno. Varela sarà un nome caldo a gennaio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, tutta la Premier è su Alphadjo Cisse. Valutazione fra i 50 e i 60 milioni
Immagine top news n.1 Michael Carrick non è più l'allenatore del Manchester United: il comunicato dei Red Devils
Immagine top news n.2 Paradosso Gatti, in nazionale da riserva della Juve. A gennaio occhio alla Premier
Immagine top news n.3 Tutti pazzi per Cacciamani: la Roma lo voleva, il Napoli lo segue. Lui giura amore al Toro
Immagine top news n.4 Il Monza chiede 40 milioni di euro per Varela, il Napoli torna a pensare a Esposito
Immagine top news n.5 Juventus, ritorno di fiamma per Miranda: Massara ci proverà già a gennaio. La situazione
Immagine top news n.6 Endrick più Roma che Milan, non solo perché è Atleta di Cristo. Il brasiliano ai raggi X
Immagine top news n.7 Milan pazzo di Tresoldi: il centravanti grande obiettivo rossonero per gennaio ai raggi X
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Perché Mauricio Pochettino è l'allenatore giusto per il Manchester United
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
Immagine news podcast n.2 Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.3 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
Immagine news podcast n.4 D'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Arturo Di Napoli: "Fabiani top manager, dorme con un occhio aperto e uno socchiuso"
Immagine news Altre Notizie n.2 Mimmo Cugini: "Italia, mi aspetto una risposta come quella di Parigi"
Immagine news Serie A n.3 La Lazio da record di Gattuso dove può arrivare? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine box news Serie A Alvini: "Battere la Fiorentina nel giorno del loro centenario è stato memorabile. Ora vorrei vincere"
Immagine box news Serie A Sassuolo, Palmieri: "Siamo la peggior difesa d'Europa, dovevamo cambiare. D'Aversa ci aiuterà"
Immagine box news Serie A Carrick esonerato, Allegri sponsorizza Esposito, Premier su Cisse: le top news delle 13
Immagine box news Serie A Camarda sulla strada di Pio Esposito: la Serie B con D'Angelo per il salto di qualità
Immagine box news Serie A Udinese, Zaniolo subito al lavoro dopo il rientro da Coverciano: Zanetti ringrazia
Immagine box news Serie A Sassuolo, D'Aversa: "Orgoglioso di essere qui. Questa squadra ha ottimi valori"
Serie B
Immagine box news Serie B Morrone: "Dal mio arrivo, il bilancio della Juve Stabia è positivo. Investitori? Stato embrionale del tutto"
Immagine box news Serie B Cremonese, tegola Elia per Pecchia: per l'esterno destro almeno un mese di stop
Immagine box news Serie B Sampdoria, ritorno di fiamma per Camarda: il Milan apre al prestito
Immagine box news Serie B Verona, il sindaco Tommasi: "Entro dieci anni un nuovo stadio? Le possibilità sono molto elevate"
Immagine box news Serie B Catanzaro, idea Scognamillo per gennaio: il difensore può lasciare Benevento
Immagine box news Serie B Pisa, Correia si racconta: "Voglio vincere ogni partita. Pogba? È il mio idolo"
Serie C
Immagine box news Serie C Ronaldinho torna in campo, Milanese: "A 46 anni fa ancora cose che altri non riescono a fare"
Immagine box news Serie C Perugia, cresce la preoccupazione: salta l'incontro con la nuova proprietà
Immagine box news Serie C Picerno, Del Fabro: "Abbiamo equilibrio e serenità. Con mentalità e sacrificio, potremmo far bene"
Immagine box news Serie C Picerno, Greco sul mercato: "Eventuali partenze, saranno compensate. Ma non ci sono esigenze"
Immagine box news Serie C Il Gubbio guarda ancora a un Ds... impegnato. Sondato il profilo di Matteassi del ChievoVerona
Immagine box news Serie C Reggiana, Bernardi e il mercato: "Prima di parlare, vediamo anche come arriviamo a gennaio"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Francia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Francia, Azzurri a caccia del primo posto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Guerrero incoraggia la Juve Women: "In Champions vogliamo competere, ma ora testa all'Inter"
Immagine box news Calcio femminile Il Lione annienta la Juve Women per 0-6. Salvai: "È un risultato pesante e difficile da accettare"
Immagine box news Calcio femminile Il Lione ne fa 6 alla Juve in Women's Champions League. Hayashi: "Far tesoro dell'esperienza"
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 4ª giornata: dramma Juve. Il Lione ne fa 6 alla squadra di Guerrero
Immagine box news Calcio femminile Juventus all'esame Lione: il programma della 4ª giornata di Women’s Champions League
Immagine box news Calcio femminile Prima gioia europea per la Roma, l'Inter cade con il City. I risultati della UWCL
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo e il “Metodo Orsato”: i benefici superano gli errori?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
12 novembre 2000, il Lecce espugna San Siro in dieci uomini. Il gol è di Vugrinec
Immagine box news Fantacalcio Da Lulli a Miranda, i migliori difensori al Fantacalcio dopo 11 giornate
Sportissimo
Newsticker
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi