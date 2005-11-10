Da Cunha, il Como è arrivato fino alla Francia: Zidane punta ancora su di lui. E il suo valore cresce

Quando il Como lo acquistò dal Nizza, nel gennaio 2023, giocava ancora in Serie B. Meno di quattro anni dopo, Lucas Da Cunha è il capitano di una squadra che partecipa - sfornando record di gol - alla Champions League e uno dei centrocampisti scelti da Zinedine Zidane per la nuova Francia. Stasera, a San Siro, dovrebbe essere nuovamente titolare contro l'Italia, esattamente come accaduto nell'1-1 dello scorso 2 ottobre oltralpe. Un percorso che dice tanto di lui, ma pure della capacità del Como di valorizzare anche calciatori arrivati senza grandi investimenti. Da Cunha, classe 2001, era costato circa 400mila euro. Oggi è un nazionale francese, ha un contratto fino al 2031 e rappresenta uno degli elementi più importanti della formazione allenata da Cesc Fabregas.

Da 400mila euro a una valutazione di 30 milioni

I numeri, come sempre, tracciano la via. Nella scorsa stagione, conclusa dal Como con la storica qualificazione in Champions League, Da Cunha aveva segnato sei gol e fornito quattro assist in 34 presenze in campionato. A luglio è arrivato il prolungamento fino al 2031, accompagnato dalle parole di Fabregas, che ha ricordato di averlo conosciuto prima come compagno di squadra e poi come allenatore. Nel frattempo, la sua valutazione è cresciuta: secondo Transfermarkt, il cartellino del francese vale circa 30 milioni di euro. Una cifra molto lontana dall'investimento iniziale, destinata a diventare un riferimento anche per eventuali interessamenti di mercato, e probabilmente anche bassa rispetto al reale valore di mercato.

La considerazione di Zidane è un altro fattore. Da Cunha era stato inserito già nella prima lista del nuovo commissario tecnico francese, a settembre, e ha poi conquistato spazio in una Nazionale che può contare su centrocampisti di valore assoluto a livello mondiale. Contro l'Italia dovrebbe agire ancora davanti alla difesa, con Cherki e Rabiot ai suoi lati, anche approfittando dell'indisponibilità di Tchouaméni. Per il Como, che lo ha accompagnato dalla Serie B alla Champions, è anche la conferma della validità di un investimento minimo e decisamente riuscito.