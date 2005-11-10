Da Cunha: "Zidane e Fabregas mi chiedono cose diverse. Con l'Italia durissima trovare spazi"
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Simone Bernabei
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13.11.2026 12:52Serie A
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Il centrocampista del Como e della Francia Lucas Da Cunha ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta dei Bleus 3-1 a San Siro contro l'Italia. Queste le sue parole: "Abbiamo iniziato bene la partita, poi abbiamo faticato perché loro hanno fatto dei contropiedi forti. Loro giocano bene dietro e trovare spazi è risultato difficile per noi".
Che effetto le ha fatto affrontare l'Italia e cosa le chiede Zidane di diverso rispetto a Fabregas?
"Quello che faccio al Como e in Nazionale sono cose diverse, qua con la Francia gioco molto più basso ma mi piace anche questo ruolo. Noi ora vogliamo vincere in Turchia, arriveremo in forma a questa partita".
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