Berardi torna titolare e segna: gol del numero 10 e Sassuolo in vantaggio a Pisa
Si sblocca dopo 25 minuti la sfida della Cetilar Arena tra il Pisa e il Sassuolo. Azione personale di Domenico Berardi che in contropiede è partito dalla metà campo, tutto defilato sulla destra, è arrivato in area di rigore e ha battuto Scuffet sul primo palo con un destro molto preciso e potente. 0-1 dunque al 25'.
