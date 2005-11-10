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Binaghi attacca Malagò: "Prima volta nella storia che il commissario è causa del commissariamento"TMW
Il numero uno della Fit ha spesso usato toni molto duri nei confronti dell'attuale presidente della Federcalcio, e in generale del calcio
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Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, storicamente avversario sia di Giovanni Malagò sia di Luciano Buonfiglio, ha commentato il commissariamento della FIGC a margine del premio Colalucci: “Io al CONI ormai non passo da 5-6 anni, non mi intendo di queste cose. Mi sembra però che sia la prima volta nella storia che viene nominato un commissario che è la causa del commissariamento stesso. Noi italiani in queste cose siamo campioni del mondo.
Io però non sono adatto alle dinamiche del CONI: sono un uomo di altri tempi e ho conosciuto un CONI diverso, in cui c’erano logiche e valori differenti.
Purtroppo oggi il CONI vale molto meno di quanto valesse prima che lo stesso Malagò ne diventasse presidente”.
Fonte: Da Roma, Lorenzo Beccarisi
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