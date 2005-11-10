Binaghi attacca Malagò: "Prima volta nella storia che il commissario è causa del commissariamento"

Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, storicamente avversario sia di Giovanni Malagò sia di Luciano Buonfiglio, ha commentato il commissariamento della FIGC a margine del premio Colalucci: “Io al CONI ormai non passo da 5-6 anni, non mi intendo di queste cose. Mi sembra però che sia la prima volta nella storia che viene nominato un commissario che è la causa del commissariamento stesso. Noi italiani in queste cose siamo campioni del mondo.

Io però non sono adatto alle dinamiche del CONI: sono un uomo di altri tempi e ho conosciuto un CONI diverso, in cui c’erano logiche e valori differenti.

Purtroppo oggi il CONI vale molto meno di quanto valesse prima che lo stesso Malagò ne diventasse presidente”.