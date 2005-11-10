Oggi in Italia e nel mondo è Black Friday, il venerdì di novembre in cui gli esercizi commerciali si sbizzarriscono a suon di offerte e promozioni speciali, per un termine che negli ultimi anni ha preso piede nel senso comune come giornata di grandi occasioni, per quanto poi nella realtà ci sia un certo dibattito a proposito dell'effettiva veridicità dei suddetti sconti. Ma qui non ci interessa granché.

Gli affari per gennaio tra Serie A, B, C ed estero

Nella giornata di oggi TuttoMercatoWeb.com vi accompagna in uno dei suoi viaggi speciali nel mondo del calciomercato. Oggi andiamo a caccia delle principali occasioni in vista della prossima finestra dei trasferimenti, quella di gennaio. E spazieremo non soltanto nel mondo della Serie A, ma dedicheremo uno sguardo più approfondito anche a possibili colpi invitanti anche fuori dai confini del nostro paese, senza peraltro dimenticarsi delle categorie inferiori del calcio professionistico in Italia: troverete suggerimenti, infatti, anche per quanto riguarda i campionati di Serie B e C.

Non ti perdere i nostri approfondimenti di mercato a sfondo Black Friday. A partire dalle ore 8:08, pubblicheremo un articolo a tema ogni 30 minuti.