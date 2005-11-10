Borac-Atalanta 2-3, le pagelle: Kolasinac rimedia, Zappacosta vale tre punti nel recupero
Andrea Piras
Succede di tutto a Banja Luka. L'Atalanta vince con un'incredibile rimonta nel finale sul campo del Borac grazie ai gol di Krstovic, Kolasinac e Zappacosta per un successo per 3-2 e tre punti importantissimi per la lotta per il passaggio del turno di Conference League.
LE PAGELLE DEL BORAC (a cura di Andrea Carlino)
Jurkas 6,5 – Reattivo su Raspadori, Ederson e Zalewski, si supera respingendo di faccia su Rowe nonostante un rinvio errato in precedenza. Sui tre gol finali in doppia inferiorità numerica non può davvero compiere altri miracoli.
Cipetic 6 – Presidia la corsia destra con discreta applicazione tattica, cercando anche di accompagnare la manovra con cross interessanti. L'intraprendenza di Rowe lo costringe però agli straordinari fino all'infortunio che lo mette ko. Dal 66' Pascual 4,5 – Impatto disastroso sulla gara, perché stende Rowe da ultimo uomo lasciando i compagni in dieci nel momento più delicato.
Meijers 5,5 – Il cartellino giallo rimediato in avvio condiziona inevitabilmente i suoi interventi nel cuore dell'area di rigore. La difesa bosniaca balla parecchio davanti alle combinazioni rapide dell'Atalanta, reggendo solo finché regge la parità numerica.
Carolina 5 – Disattento in diverse letture difensive, commette un'ingenuità colossale perdendo un pallone sanguinoso a centrocampo che innesca l'espulsione di Pascual. Un errore grave che spiana la strada all'incredibile rimonta ospite.
Herrera 4,5 – Buona spinta iniziale con un paio di traversoni invitanti per Juricic, ma nel finale perde completamente la lucidità. L'intervento scomposto su Zalewski gli costa un rosso diretto che condanna i suoi al crollo definitivo.
Jojic 6 – Esperienza e ordine geometrico al servizio della squadra nella fase di non possesso per schermare le linee di passaggio nerazzurre. L'intensità del centrocampo bergamasco lo porta però a esaurire presto le energie. Dal 57' Ogrinec 6 – Entra con il piglio giusto e sfiora il tris con un colpo di testa che scheggia la traversa.
Deket 7 – Personalità straordinaria a dispetto dei soli diciassette anni, impreziosita dalla freddezza glaciale con cui firma il momentaneo raddoppio. Lotta su ogni pallone in mediana fino al momento della sostituzione. Dal 77' Sanicanin s.v.
Hiros 6,5 – Qualità superiore nella gestione della transizione, come dimostra la splendida apertura che dà il via all'azione del primo vantaggio. La sua visione di gioco permette ai padroni di casa di ripartire con pericolosità.
Sijaric 6 – Prezioso il suo lavoro sporco tra le linee, fondamentale anche nella deviazione sporca che si trasforma in assist per Juricic. Un'ammonizione ne frena l'impeto agonistico prima del cambio. Dal 57' Rogan 5,5 – Fatica a entrare nel vivo del match nel finale d'assedio ospite.
Juricic 7 – Lavoro spalle alla porta di altissimo livello, coronato dalla splendida girata nello stretto che sblocca l'incontro. Suo anche il corridoio illuminante per Vukovic nell'azione del raddoppio prima di spegnersi nella ripresa.
Vukovic 7 – Spina nel fianco costante per la retroguardia avversaria, protagonista assoluto con i due assist vincenti che indirizzano la sfida. Sfiora anche la gioia personale nella ripresa con una gran botta da fuori area.
Allenatore: Marinovic 6 – La preparazione tattica del match è pressoché perfetta per oltre settanta minuti, imbrigliando la manovra bergamasca e colpendo in ripartenza. L'indisciplina dei singoli nel finale vanifica però un'impresa ormai a un passo.
LE PAGELLE DELL’ATALANTA
Sportiello 6 - Il Borac lo punisce nelle due occasioni che si presenta dalle sue parti. Nulla può sulle due conclusioni ravvicinate di Juricic e Deket che hanno vita troppo facile ma non per sue responsabilità.
Zappacosta 7 - Troppo larga la sua marcatura sul numero 10 del Borac che va al cross nell’azione che porta al gol che sblocca l’incontro. Nella ripresa si sposta a sinistra e almeno rischia meno ma soprattutto sigla il gol del definitivo 3-2.
Scalvini 6 - Inizia sempre l’azione dal basso con tranquillità. Nell’azione del gol del Borac viene ingannato da un velo di un avversario che gli fa perdere il tempo dell’intervento. Prova a chiudere su Vukovic e devia il pallone quel poco che basta affinché arrivi a Deket che firma il raddoppio.
Kolasinac 6,5 - Juricic fa un gol da vero centravanti ma va anche detto che un attaccante non può girarsi con questa facilità all’interno dell’area di rigore. Rimedia ad una prestazione non all’altezza con la rete che riequilibra il match con un gran tocco sotto misura.
Bernasconi 5 - Che rischio quando dopo 13 minuti lascia Juricic libero di colpire all’interno dell’area di rigore ma per sua fortuna, e dell’Atalanta, il centravanti sbaglia l’incornata. Si sgancia con costanza sulla sinistra ma i suoi suggerimenti non sono precisi. Dal 46’ Bellanova 6,5 - Viene schierato sul lato destro del campo. Si fa vedere molto sulla fascia destra e spinge per arrivare al cross. Suo l’assist per la testa di Krstovic che riapre il match.
Pasalic 5,5 - Pericoloso quando si sgancia e arriva alla conclusione. Sfortunatissimo nel primo tempo quando il suo diagonale si spegne sul fondo di un soffio, ad inizio ripresa invece la rete se la divora calciando alto da ottima posizione. Impreciso invece nella fase di non possesso. Dal 78’ Elmas s.v.
Ederson 5,5 - Anche lui trova gli inserimenti col tempo giusto in area avversaria ma Jurkas gli sbarra la porta sul suo tentativo a rete. Dopo lo svantaggio sparisce come tutta la squadra dal campo e da uno stop sbagliato suo nasce l’azione del 2-0 bosniaco. Dal 46’ Kessié 6 - Entra per dare maggiore solidità al centrocampo. Anche lui sbaglia qualcosina ma comunque si fa sentire.
Zalewski 6 - Si propone molto sulla fascia destra facendosi vedere spesso. Nella ripresa specialmente fa vedere buoni spunti palla al piede. Si guadagna però il rosso a Herrera.
Raspadori 5 - Sporca i guantoni a Jurkas dopo appena due minuti di gioco con una bella conclusione dalla distanza. Si fa trovare pronto sul suggerimento di Scamacca ma questa volta il gol se lo divora calciando sul fondo in diagonale. Poi buio come tutta la squadra. Dal 57’ De Ketelaere 5 - Partecipa anche lui al festival del gol sbagliato calciando altissimo un pallone dal limite dell’area piccola.
Rowe 6 - Buono il suo recupero ad inizio gara che genera un’azione pericolosa per la sua squadra. Sbaglia un gol clamoroso con la porta sguarnita, poi nel finale si libera bene al tiro ma è sfortunato colpendo Jurkas in faccia.
Scamacca 5 - Si abbassa per prendere il pallone aprendo i varchi per i centrocampisti, ma in area di rigore non si vede praticamente mai specialmente dopo lo svantaggio. Dal 57’ Krstovic 7 - Un pallone che arriva dalle sue parti e un gol con un colpo di testa che rimette la sua squadra in corsa per la vittoria
Allenatore: Sarri 6,5 - Non è colpa sua se la sua squadra si divora l’impossibile in una notte in cui la porta sembrava sguarnita. I cambi danno linfa ad una squadra che sembrava in difficoltà. I due rossi al Borac spianano la strada ma l’Atalanta conquista comunque tre punti importantissimi.