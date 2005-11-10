Il Milan torna in corsa per qualificarsi ai playoff di Europa League. Soccombe per quasi un'ora, poi la scintilla della rete di Hutchinson che avvia una clamorosa rimonta che si completa in 15'. Finisce 2-4 al "Karaiskakis" del Pireo e il Diavolo, che fino al 56' si trovava in 33ª posizione balza fino al 20° posto.

Super Hutchinson

Il grande protagonista della serata è il giamaicano, uomo di coppa, che ha trascinato la squadra prima segnando il 2-1, poi servendo gli assist per Cisse e Pulisic. Moreira nei minuti di recupero chude l'opera. Per Cisse una rete che vale anche il primo posto nella classifica marcatori.

Rossoneri in grande forma

Terzo successo consecutivo per il Milan, divenuto macchina da gol: 9 reti nelle ultime 2 partite fra campionato e coppa. L'impronta di Amorim inizia a vedersi. Il tecnico a fine gara ha dichiarato: "Il presente è molto importante, ma siamo in un progetto a lungo termine e dobbiamo sapere se siamo pronti a giocare anche a metà settimana".

Problemi fisici per Ramos

Da valutare le condizioni di Gonçalo Ramos. Il portoghese è stato sostituito all'intervallo dopo aver accusato dolore in seguito a un contrasto con Pirola. Le condizioni del giocatore saranno comunque valutate con maggiore precisione in giornata, quando Ramos si sottoporrà ad accertamenti a Milanello.