Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 27 novembre
Daniele Najjar
Si chiude anche la terza serata di gare europee della settimana ed ora la tredicesima giornata di Serie A è alle porte. Sia il Milan che la Juventus vincono in rimonta le rispettive gare in Europa League, contro Olympiacos (successo esterno per 2-4) e Omonia Nicosia (4-1 a Torino). Rimonta anche per l’Atalanta in Conference League: contro il Borac Banja Luka va sotto 2-0, ma vince 2-3 nel finale.
Le prime pagine dei giornali di venerdì 27 novembre 2026
“Ribaltoni” il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport in prima pagina oggi, venerdì 27 novembre 2026. “Eccotor” il gioco di parole scelto dal Corriere dello Sport per esaltare Ekhator e i bianconeri. “Il tempo del Milan”, si legge invece sui rossoneri. “Juve, nuovi gol” scrive Tuttosport, che sulla squadra di Amorim titola: “Il Diavolo veste Hutchinson”.
Ecco di seguito le prime pagine dei principali quotidiani sportivi e non solo in Italia di oggi, venerdì 27 novembre 2026.