La Juventus parte piano, 'si incasina', come ammesso dallo stesso Spalletti, ma poi ha ragione dell'Omonia in virtù di una reazione di pancia e di una superiorità tecniche che si concretizza in modo evidente nella ripresa. Dopo lo shock del gol iniziale di Satka, su errore di Neto, la Juve reagisce col gran gol di Cambiaso e il 2-1 di Ekhator, che fa esultare l'Allianz Stadium dopo un inizio di mugugni. Nella ripresa sale in cattedra la qualità, con Conceicao e Boga che confezionano il poker finale. Con questo successo la Juve sale al secondo posto della classifica di Europa League, in posizione privilegiata per il passaggio del turno.

Luciano Spalletti ha parlato così dopo il successo interno contro l'Omonia ai microfoni di Sky Sport, esaltando la prova dei bianconeri: "All'inizio abbiamo commesso un paio di incertezze che gli altri hanno sfruttato, naturalmente così si incasina la capacità di esibire le tue cose. Poi Cambiaso ha rimesso le cose a posto con questo grande gol, dopo la squadra ha giocato più tranquilla".

Chi ha giocato meno ha dato delle risposte?

"Sì, non è facile trovare subito la condizione, alcuni giocatori mancavano da un po' di tempo. Però abbiamo fatto dei bei gol, siamo stati molto bene in campo in dei momenti con un livello di pressione accettabile. Siamo contenti di aver divertito il pubblico con questi gol bellissimi".