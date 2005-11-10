Le metafore nel calcio sono infinite e composte da tante vie, però se c’è da ricercare il superlativo assoluto del termine “gol”, indubbiamente ciò va ricondotto al centravanti dell’Atalanta Nikola Krstovic. Altro giro, altra rete, altro match da trascinatore nel quale tra Monza, Inter e Borac, è stato decisivo: un grande lottatore, ma anche statisticamente un bomber importante tra le fila atalantine.

Un grande senso del gol

Nikola Krstovic ha siglato 9 gol in 17 partite tra campionato e Conference League: una media di 0,53 gol a partita (mezza rete a gara), raddoppiando praticamente lo 0,23 dell’annata precedente. Nei 107 gol siglati dall’Atalanta in totale tra campionato, competizioni europee e Coppa Italia, tra la stagione attuale e quella 2025/2026, il numero 90 orobico ne ha siglati 20 (19%), una media di 0,31 nel rapporto con le sue apparizioni, ma non solo.

Nikola e la storia atalantina

Parlando da un punto di vista storico, Krstovic ad oggi è ufficialmente entrato nella TOP 20 dei centravanti atalantini più prolifici in 119 anni di storia nerazzurra: sempre 6° considerando le punte straniere, ma non lontano dallo svedese Jeppson. Non viene a mancare nemmeno il concetto di squadra negli assist: tra le punte atalantine è il 3° straniero (11) per questo dato, dove davanti a lui solo Duvan Zapata e German Denis hanno fatto meglio. Ora la gara di Lecce da grande ex per dare all’Atalanta il quarto risultato utile consecutivo e risalire la china.