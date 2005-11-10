È iniziata ufficialmente l'avventura di Ivano Pastore come direttore sportivo del Foggia. Il nuovo dirigente rossonero è stato presentato oggi in conferenza stampa insieme all'allenatore Emanuele Troise, tracciando le prime linee del lavoro che attende la società e la squadra. L'obiettivo è individuare le criticità emerse e trovare rapidamente le soluzioni per risalire la classifica.

Come riportato da Antenna Sud, Pastore ha espresso innanzitutto la propria soddisfazione per l'approdo in una piazza dalla lunga tradizione calcistica: "Essere qui in una piazza blasonata e storica è motivo d’orgoglio. Spero di contribuire nella risalita della squadra tramite il mio lavoro. Sicuramente ci sono delle problematiche. Bisogna trovare delle soluzioni, qualche problemino lo abbiamo riscontrato ed è stato un bene parlarne subito. Abbiamo chiesto di azzerare tutto e ieri, mercoledì 25 novembre, è stato il primo giorno di lavoro".

Il valore della rosa

Il nuovo direttore sportivo ha poi analizzato la situazione tecnica del Foggia, sottolineando come l'attuale posizione in classifica non rispecchi, a suo giudizio, il potenziale della squadra. Pastore ha comunque evidenziato la presenza di alcune criticità da affrontare, a partire dalla gestione delle assenze e dalla necessità di trovare alternative adeguate.

"Quella del Foggia non è una rosa che deve occupare il penultimo posto. È una rosa che ha dei valori, ma che ha delle criticità in alcuni reparti. Se mancano dei giocatori serve sopperire inserendone altri. Credo ci siano rose più deboli rispetto al Foggia, ma che sono sopra. Sappiamo che la classifica è corta e sappiamo che domani sarà una gara di cuore, di senso di appartenenza. Si andrà molto sullo stimolo interno, mi auguro che i ragazzi facciano una prestazione importante dal punto di vista agonistico".