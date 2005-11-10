Artem Dovbyk non sta vivendo un buon momento al Bologna. La squadra di Raffaele Palladino gira bene e l'ucraino al momento non è presente nelle rotazioni del tecnico che gli ha preferito a più riprese Odgaard nel ruolo di prima punta e pure Roberto Piccoli. Per questo, già nei giorni scorsi, vi abbiamo raccontato della possibilità di interrompere anzitempo il prestito, con rientro alla Roma prima di trovare un'altra destinazione.

Il Venezia ha già chiesto informazioni

E qua entra in gioco proprio quel Venezia che questa sera ospiterà il Bologna. Dovbyk ci sarà, almeno in panchina, e chissà che guardando il campo e le tribune non possa iniziare a pensare al domani. Perché il Venezia è una delle squadre che negli ultimi giorni hanno sondato la pista. L'incrocio del Penzo potrebbe essere quello giusto per portare avanti la discussione.

Il punto in vista di gennaio

Oltre al Bologna e alla Roma, c'è però da convincere lo stesso giocatore. Che a forza di non giocare e di non segnare, sta iniziando a vedere positivamente un addio all'Italia per tornare in Spagna, dove solo poche stagioni fa ha vinto il titolo di pichichi, capocannoniere della Liga, col Girona. Fra le squadre che si sono mosse in questo senso c'è il Valencia, squadra che però difficilmente potrà pagare i 15-17 milioni che la Roma chiede per il suo cartellino. Soldi che invece, il Venezia, ha già dimostrato di poter e voler spendere, chiedere ad Akor Adams per conferme. E allora ecco che la sfida di questa sera potrebbe aprire scenari, per il futuro dell'attaccante ucraino.