La Juventus vince con lo sforzo minimo contro l'Omonia, salendo al secondo posto della classifica di Europa League. Spalletti cambia tanto ma ha buone risposte, fatta eccezione per la prima mezz'ora. Di seguito le pagelle della partita:

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

Neto 5 - Gran brutto rientro in bianconero per il brasiliano, che mette in salita la gara con una uscita a vuoto. L'Omonia ringrazia e passa in vantaggio.

Gatti 7 - Prestazione da capitano per il centrale, che suona la carica con un recupero palla altissimo in occasione del gol di Ekhator. E' un po' la svolta della gara.

Lucumì 6 - Partita senza sbavature, ma le offensive dei ciprioti arrivano soprattutto dalle corsie laterali, così è poco impegnato. Dal 66' Koopmeiners 6 - Fa il suo in un ruolo che non è il suo ma che spesso torna ad essere suo.

Kelly 6 - Un paio di errorini in impostazione, ma per lo più l'Omonia gira al largo dall'area bianconera.

Cambiaso 7,5 - Ha l'enorme merito di svegliare la squadra con un gioiello da 35 metri, che pareggia i conti e fa sopire i malumori dell'Allianz Stadium

Douglas Luiz 5,5 - Andamento lento e il gioco della Juve diventa prevedibile e schematico. Solo nella ripresa, con il risultato a favore, si vede qualche verticalizzazione. Dal 66' McKennie sv.

Sarr 5,5 - Un paio di palloni persi in verticale mettono i brividi all'Allianz Stadium. La brillantezza non è ancora quella dei giorni migliori.

Cabal 6 - Firma un paio di iniziative interessanti sulla sinistra, nonostante sia chiaramente un adattato nel ruolo di laterale a tutta fascia. Dal 46' Celik 6 - Entra in un momento di controllo per la Juventus e contribuisce alla gestione della ripresa.

Conceicao 7 - Tra i più vivi anche nel primo tempo, nella ripresa firma il gol del 3-1 che chiude definitivamente la sfida. Dall' 86' Kolo Muani sv.

Boga 7 - Si fa notare già nel primo tempo con un paio di slalom speciali notevoli, che non sfociano però non occasioni importanti. Nella ripresa firma il poker con il suo destro a giro.

Ekhator 7 - Alla prima vera occasione la butta dentro da grande attaccante, alla seconda sbaglia malamente. Niente male considerando che è la sua prima da titolare in Europa e con la maglia della Juventus. Abbiate fede, il materiale c'è. Dal 66' Woltemade 6 - Qualche ricamo eccessivo, lezioso oltre ogni necessità.

Allenatore: Luciano Spalletti 6,5 - La vittoria è importante ma l'approccio alla gara è deprecabile, con mezz'ora passata ai giri minimi e la squadra che fatica ad accendersi. Serve un episodio per la scintilla e la faccia del tecnico toscano in panchina, per tutta la durata della partita, è tutta un programma.

LE PAGELLE DELL’OMONIA (a cura di Marco Pieracci)

Kaminski 6 - Sicuro nelle uscite e tra i pali, chiude con un passivo pesante però non gli possono essere addebitate grosse colpe.

Nego 5,5 - Le serpentine di Boga gli creano un bel po’ di patemi, soprattutto nel secondo tempo: non riesce a prendergli le misure.

Dal 59' Balkovec 5 - Resistenza morbida, dopo il suo ingresso in campo la Juve prende il largo: Conceicao gli va via da tutte le parti.

Coulibaly 5 - Leader della squadra, comanda la difesa con mestiere ma si perde Ekhator sul raddoppio e da lì in avanti va in crisi.

Satka 5,5 - Fa calare il gelo sullo Stadium, scarta un regalo natalizio anticipato. Maluccio dietro: si dimentica di guardarsi le spalle.

Duverne 5 - Inizio promettente, ma le difficoltà diventano abbastanza evidenti quando la Juve decide che è ora di cambiare ritmo.

Maric 5,5 - Partita ordinata, senza particolari variazioni sul tema: al netto di qualche verticalizzazione, non brilla particolarmente.

Andreou 5,5 - Di lui si dice un gran bene, referenze giustificate perché gioca a testa alta, ma il 2-1 nasce da un controllo difettoso.

Dal 59' Brouwers 5,5 - Non velocizza il fraseggio.

Tanase 5,5 - Disegna la parabola dalla bandierina che manda in tilt Neto, dopo gli capita sui piedi la palla del ko ma non la sfrutta.

Dal 46' Ewandro 6 - Vivace, almeno ci prova.

Tankovic 5,5 - Tanto movimento tra le linee, anche qualche inserimento interessante dal quale però non riesce a ricavare granché.

Dal 70' Neophytou 5,5 - Entra tardi, non incide.

Montnor 5,5 - Errore di valutazione con Cambiaso, invece di continuare a inseguirlo gli concede eccessiva libertà. Impreciso al tiro.

Kakoullis 5 - Oggetto misterioso per un tempo, lo trascorre girando troppo a largo dall’area di rigore: fa il solletico alla difesa juventina.

Dal 46' Diony 6 - Più vivo di chi lo precede.

Allenatore: Berg 5 - La serata torinese prende una piega inaspettata, per una ventina di minuti culla l'idea del colpaccio ma è più per demeriti altrui che per meriti propri. E alcune scelte iniziali non convincono.