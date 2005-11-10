Il Foggia occupa il penultimo posto in classifica e, in questa prima parte di campionato, ha fatto peggio soltanto il Crotone. Dopo gli addii di Gaetano Auteri e Alex Casella, con gli arrivi di Emanuele Troise e Ivano Pastore, il presidente Gennaro Casillo ha fatto il punto sulla situazione in conferenza stampa, come riportato da Tuttocalcio Puglia.

"Come società abbiamo deciso di azzerare l'area tecnica, ora di responsabilità del DS Pastore. La decisione è stata presa perché i risultati non sono stati in linea con le aspettative della società.

Il progetto non decade ma va avanti. Purtroppo i risultati hanno inciso in questo cambiamento, abbiamo cercato di mantenere un equilibrio fin quando abbiamo potuto. Il progetto continua nello stesso modo in cui avevamo iniziato ma aveva bisogno di una sterzata".