Cinque vittorie e due pareggi, questi ultimi mica banali perché arrivati in casa di Manchester City e Paris Saint-Germain, due delle più serie candidate alla vittoria della Champions League. Si chiude senza sconfitte la tre giorni europea delle squadre italiane, che per una volta consente di mettere da parte le riflessioni, alcune pertinenti e altre decisamente meno, sul declino del nostro movimento calcistico. Anzi, al netto dei successi di Como, Inter, Juventus, Milan e Atalanta, sono forse proprio i risultati di Napoli e Roma quelli più interessanti. La squadra di Allegri, che pure in Italia sta vivendo una stagione travagliata, è andata due volte in vantaggio all’Etihad. Quella di Gasperini, seconda in classifica in Serie A, ha giocato alla pari con i campioni d’Europa in carica, a casa loro. Entrambe sarebbero oggi eliminate dalla Champions League, ma hanno dato buone ragioni per pensare che a gennaio la classifica possa essere diversa, e quindi di acciuffare i playoff.

Il Como insegna, anche alle italiane

La storia europea più interessante, almeno dalle nostre parti, resta quella del Como di Cesc Fabregas, terzo in classifica nella massima competizione continentale alla sua prima partecipazione. Certo, la disponibilità economica della famiglia Hartono non è comune alle altre proprietà del nostro campionato, ma il calcio che propone lo spagnolo è anche la dimostrazione di quanto possa pagare, in Europa, l’investimento su giocatori tecnici e giovani. Non è un favola, ma non c'è nulla di male nel dire che sia un progetto che funziona. A proposito di giovani: in settimana hanno segnato anche Pio Esposito, Alphadjo Cisse e Jeff Ekhator, tre ragazzi nati tra il 2005 e il 2006. Una buona notizia anche in prospettiva Nazionale. Un dato che, considerando il momento degli azzurri, merita forse altrettanta attenzione dei risultati delle rispettive squadre.

Le tre vittorie del giovedì, con il Milan e l’Atalanta capaci di rimontare due gol in trasferta, aiutano anche a rimettere in discussione il discorso relativo al quinto posto in Champions League attraverso il ranking UEFA. L’Italia deve ancora recuperare terreno e pagherà eventuali eliminazioni eccellenti nella fase campionato. Sarebbe sbagliato, insomma, trarre conclusioni troppo ottimistiche da una singola giornata di coppe, anche considerando il livello tutt’altro che irresistibile di alcune delle avversarie affrontate. Ma lo era altrettanto considerare la Serie A un campionato di secondo piano sulla scorta dei risultati delle precedenti settimane. Peraltro, nella graduatoria UEFA degli ultimi cinque anni, davanti all’Italia continua a esserci soltanto l’Inghilterra. Qualcosa di buono, evidentemente, lo facciamo ancora.