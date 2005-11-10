Il Brasile continua a produrre talenti. Dopo Vinicius Junior, Rodrygo, Endrick ed Estevao, una nuova generazione si sta facendo largo tra i settori giovanili e le nazionali Under. Beata abbondanza. Cinque nomi da appuntarsi, tra prospetti già sotto osservazione internazionale e ragazzi ancora lontani dai riflettori del grande mercato europeo. Cinque 'hiddem gems', chissà che stavolta l'Italia non arrivi prima della concorrenza, in un periodo dove tutti, soprattutto Milan e Roma, 'impazziscono' per Endrick.

Conceiçao e Furquim, i primi della lista

Il nome più interessante è quello di Eduardo Conceicao, classe 2009 del Palmeiras. Esterno offensivo capace di giocare su entrambe le corsie, ha nel dribbling, nell'accelerazione e nella qualità tecnica le sue armi migliori. Viene dal club di Estevao ed Endrick, se è vero che non c'è due senza tre... Accanto a lui c'è Kaue Furquim, attaccante del Bahia, anche lui classe 2009. Rapidità, capacità di puntare l'uomo e un percorso in crescita con il Brasile Under 17: può essere un crack di quelli molto interessanti...

Bezerra, Henrique e Bryan Lima: quanto talento in Brasile

C'è poi Joao Bezerra, centravanti dell'Internacional, classe 2009. E' diverso dagli altri, per struttura fisica e caratteristiche: 190 centimetri, presenza in area e gol a grappoli già nelle giovanili. L'Atletico Mineiro mette in mostra invece Riquelme Henrique, esterno offensivo che ha già lasciato il segno con la maglia del Brasile Under 17, anche con una doppietta contro l'Argentina al Sudamericano. C'è poi pure Bryan Lima, talento dell'Athletico Paranaense, rapido e abile nell'uno contro uno, già entrato nel giro delle selezioni giovanili brasiliane.

La prossima generazione brasiliana è già qui

Cinque profili diversi, accomunati dalla possibilità di diventare protagonisti nei prossimi anni. Conceicao è probabilmente quello con maggiore esposizione internazionale, Bezerra offre caratteristiche fisiche rare per la sua generazione, mentre Furquim, Henrique e Bryan Lima rappresentano tre scommesse interessanti sul talento offensivo brasiliano. Il paragone con Vinicius, Endrick ed Estevao? Prematuro. Ma viste le mode del calciomercato, meglio farsi trovare pronti...