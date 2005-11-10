Attenzione al nome di Jamie Leweling: stasera l'esterno classe 2001 affronterà l'Inter in Champions League, ma alla porta dello Stoccarda potrebbe presto bussare la Roma, interessata a lui per colmare la famosa lacuna rimasta nell'attacco di Gian Piero Gasperini (leggi qui tutti i dettagli sul nuovo nome per l'attacco giallorosso).

Il rendimento di Leweling

In questa stagione, Leweling ha raccolto 10 presenze, con un gol e un assist all'attivo. In Champions League ha realizzato un gol (contro l'Atletico Madrid) in quattro partite disputate. Il picco in termini di numeri lo ha raggiunto la scorsa stagione, quando ha totalizzato 11 reti e 12 assist fra campionato e coppe, che hanno attirato l'attenzione di molti club europei.

Chi è Jamie Leweling

Jamie Leweling è un calciatore tedesco di origini ghanesi nato a Norimberga, in Baviera, il 26 febbraio 2001. Alto 1,84 metri, gioca prevalentemente come ala destra nello Stoccarda, dove il suo talento è esploso sotto la guida di Sebastian Hoeness. Non sarà mancino puro, ma è in grado di calciare bene con entrambi i piedi e di agire su entrambe le fasce d'attacco. Come si diceva, il suo rendimento in questa prima parte di stagione non è stato all'altezza della scorsa, motivo per il quale non è stato preso in considerazione dal nuovo ct Jurgen Klopp che lo ha richiamato a ritrovare la miglior forma.

Parlando di lui, il direttore dello Stoccarda Fabian Wohlgemuth ha recentemente sottolineato la sua importanza: “Jamie ha giocato in ogni partita della Bundesliga nella scorsa stagione: questa statistica da sola mostra quanto sia importante per la squadra. Il suo impegno e la sua volontà nel lavorare per la squadra lo rendono un giocatore molto prezioso per noi".

La miglior qualità? La velocità. Ha fatto registrare fino a 33,12 km/h in Champions League. Già in estate il nome di Leweling è stato dato come in uscita, con il Manchester United e la stessa Roma che lo hanno seguito da vicino. Hoeness aveva detto di lui dopo la chiusura del mercato: "Non ho avuto bisogno di convincerlo a restare, era solo un po' inquieto per le voci. Ora c'è bisogno di calma e concentrazioni". Voci che ritornano, con un ritorno di fiamma giallorosso.