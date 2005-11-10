Il Bologna si prepara a intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare il centrocampo. L'esigenza di aggiungere un elemento in mezzo al campo è nota ormai da tempo e la dirigenza rossoblù sta valutando diversi profili. Tra questi c'è soprattutto Danilo Cataldi, che potrebbe rappresentare una soluzione particolarmente gradita a Raffaele Palladino, suo allenatore ai tempi della Fiorentina. La pista, tuttavia, non è semplice: il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno e Claudio Lotito non sembra intenzionato a concedere sconti per lasciarlo partire.

Cataldi in cima alla lista: Palladino lo conosce bene

Il nome di Cataldi è quello che, al momento, sembra rispondere meglio alle esigenze del Bologna. Il tecnico rossoblù ha già avuto modo di lavorare con lui alla Fiorentina, nella stagione in cui il centrocampista era arrivato in viola dopo l'esperienza alla Lazio. Un rapporto positivo, tanto che Palladino sarebbe felice di ritrovarlo e di poter contare nuovamente sulle sue qualità.

Anche il giocatore vedrebbe di buon occhio un eventuale trasferimento a Casteldebole. La stima sarebbe reciproca e l'ipotesi di tornare a lavorare con Palladino potrebbe rappresentare un elemento importante nella valutazione del suo futuro. Resta però da capire quale sarà la posizione della Lazio: nonostante il contratto in scadenza a giugno, Lotito non avrebbe intenzione di lasciarlo partire a condizioni particolarmente vantaggiose. Lo riporta Il Corriere dello Sport.