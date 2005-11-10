Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Bologna-Udinese:

Come arriva il Bologna

Squadra che vince non si cambia. Ormai è questo il diktat di Raffaele Palladino, che contro l’Udinese punterà ancora una volta sui fedelissimi. In porta ancora Skorupski, che dopo gli errori di inizio stagione ha ritrovato lo smalto migliore. Anche in difesa e a centrocampo l’allenatore del Bologna ha le idee chiarissime: Darmian, Casale e Theate comporranno il terzetto difensivo, mentre in mediana la coppia Ferguson-Pobega (sempre partita dal primo minuto nella nuova gestione) si prepara a scaldare nuovamente i motori dall'inizio. Pobega viene da un riposo di quindici giorni ideale per ripartire al massimo, mentre Ferguson si prepara alla diciottesima partita tra Bologna e Scozia. Sugli esterni agiranno Zortea e Alhassane. Davanti Piccoli (favorito su Odgaard) sarà supportato da Bernardeschi e Orsolini. (da Bologna, Leonardo Nevischi).

Come arriva l'Udinese

L’Udinese è pronta a ripartire dalla sfida contro il Bologna con chiaramente la necessità di provare a risalire la china dopo un primo terzo di campionato disastroso. Mister Paolo Zanetti recupera per la sfida Zanoli, mentre perde Bertola, in dubbio la presenza di Ebosse, rientrato acciaccato dalle sfide con la nazionale, e di Alaba, reduce dal problema al polpaccio. Si va verso il 3-4-2-1 con Okoye in porta, Abankwah, Palma e Solet a comporre la linea difensiva. Sulle fasce Vojvoda e Kamara, con al centro Piotrowski e Karlstrom. Ekkelenkamp e Zaniolo andranno a supporto dell’unica punta Davis. (da Udine, Davide Marchiol).