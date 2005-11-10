Punto mercato in casa Bologna, con La Gazzetta dello Sport che evidenzia come i rossoblù guardino alla Scozia dove già hanno fatto operazioni che hanno dato buoni risultati (Ferguson, Hickey). Il nome nuovo gioca nel Celtic ma non è scozzese: si tratta di Benjamin Nygren, trequartista svedese di 25 anni.

Valore decuplicato in un anno

Il giocatore è a Glasgow dall'estate 2025 col club che ha speso 1.5 milioni per acquistarlo dal Nordsjaelland. Valore che in un anno si è decuplicato: Nygren in questa prima parte di stagione ha raccolto 21 presenze, segnando 8 reti e servendo 6 assist. L'anno scorso è stato fra i protagonisti della vittoria del campionato arrivata all'ultimo respiro, dove ha contribuito con 15 reti in 33 partite.

Contratto fino al 2030

Il giocatore potrebbe essere un profilo perfetto nel 3-4-2-1 ridisegnato da Raffaele Palladino. Arrivare a trovare un accordo col Celtic non sarà facile, considerando il contratto in scadenza nel 2030.